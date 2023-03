Sports – Yverdon devient capitale suisse de l’Ovalie La Fédération suisse de rugby quitte ses bureaux de Lausanne et Zurich pour s’installer dans le chef-lieu nord-vaudois. Frédéric Ravussin

Le Stade municipal d’Yverdon est homologué pour les rencontres internationales. En 2016, le «15» à l’Edelweiss y avait affronté la sélection portugaise. KEYSTONE – A

Essai transformé pour Yverdon. Quatre ans après l’arrivée du Centre national de performance «Ouest Suisse» de la Fédération suisse de judo et ju-jitsu, la cité thermale devient capitale suisse de l’ovalie. La Fédération suisse de rugby (FSR) quitte en effet ses bureaux de Lausanne et Zurich pour s’installer dans le chef-lieu nord-vaudois.

Déménagement en cours

«Le contrat a été signé ce mercredi matin, c’est donc officiel», a annoncé le municipal des Sports Christian Weiler en ouverture du repas de soutien du Rugby Club Yverdon. «Nous déménageons dès jeudi (ndlr: 2 mars) dans nos nouveaux locaux du Centre St-Roch», confirme Sébastien Dupoux, directeur technique de la FSR, assis à ses côtés.

À l’origine, les rugbymen cherchaient surtout un troisième terrain synthétique, en plus de ceux dont ils disposent à Monthey (VS) et Genève. L’intérêt partagé par les footballeurs d’Yverdon Sport pour une telle infrastructure et la volonté des autorités locales de jouer la carte du sport à large échelle ont fait pencher la balance. «Le Stade municipal (ndlr: situé à deux pas du nouveau siège de la FSR) étant homologué pour les rencontres internationales, nous avons saisi cette opportunité de tout regrouper au même endroit», reprend Sébastien Dupoux.

«Le Stade municipal étant homologué pour les rencontres internationales, nous avons saisi l’opportunité de tout regrouper au même endroit.» Sébastien Dupoux, directeur technique national

Grâce au soutien de la Confédération via la Cisin – son instrument d’encouragement pour les installations sportives d’importance nationale –, le projet de terrain synthétique mixte pour le foot et le rugby devrait se concrétiser prochainement. «En attendant, on peut déjà se réjouir de l’arrivée de la fédération. Elle renforce notre volonté de faire du secteur des Rives du lac un pôle sportif fort, y compris la parcelle «Sport 5», conclut Christian Weiler.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.