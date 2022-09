Toujours plus d’écoliers – Yverdon doit remettre à niveau sa capacité scolaire La Ville veut créer deux extensions au Collège de la Passerelle. Les conseillers communaux attendent davantage pour le parascolaire et les cantines. Fabien Lapierre

En 2027, le Collège de la Passerelle devrait disposer d’un nouveau bâtiment de 14 classes contenant une structure parascolaire, ainsi qu’une salle de gym double, voire triple. CHRISTIAN BRUN

Elle était attendue depuis 2018. La planification scolaire d’Yverdon pour la période 2020-2030 a enfin été portée à la connaissance des conseillers communaux, jeudi dernier. Cet exercice d’anticipation n’a rien d’une science exacte, mais le scénario retenu prévoit que la cité thermale devra scolariser 4400 élèves à la fin de la décennie, soit environ 660 de plus qu’aujourd’hui. Un troisième établissement primaire pourrait d’ailleurs voir le jour.

Si les collèges arriveront à jongler avec les classes disponibles jusqu’en 2025, il faudrait 13 salles supplémentaires en 2030. La Ville envisage donc d’accroître la capacité du Collège de la Passerelle, sis entre les quartiers des Bains et Pierre-de-Savoie.

Le nouveau bâtiment scolaire de la Passerelle et sa salle de gym pourraient coûter environ 23 millions de francs. CHRISTIAN BRUN

L’organe délibérant a facilement validé un crédit d’étude de 3 millions de francs en vue de construire une extension de 14 salles d’enseignement et une structure parascolaire de 60 places, ainsi qu’une salle de gymnastique triple – le préavis mentionnait double, mais les élus ont vu large en raison du manque actuel – à l’horizon 2027. Le chantier est estimé à plus de 23 millions de francs, pour moitié répartis entre le nouveau bâtiment scolaire et la salle de gym.

«Le rythme de construction de l’accueil parascolaire est trop lent. On est loin d’une place par enfant tant rêvée.» Pascale Fischer, coprésidente du PS yverdonnois

«À la Passerelle, il y a un cruel manque de cantine», a cependant relevé Ruben Ramchurn, l’élu UDC déplorant les trajets que doivent faire les enfants à la pause de midi. Plusieurs dans le plénum sont restés sur leur faim quant à la planification des 330 places d’accueil parascolaire actuellement manquantes. Par la voix de Pascale Fischer, le Parti socialiste s’est dit «pas convaincu», jugeant «le rythme de construction trop lent. On est loin d’une place par enfant tant rêvée.»

Locaux provisoires vétustes

«Il faut créer des places de garde qui garantissent des emplois les moins précaires possibles et aux mères de concilier vie familiale et professionnelle», a insisté Sophie Mayor pour les Verts et solidaires. Le PLR Laurent Vuithier a lui rappelé la vétusté de certains locaux provisoires, «catastrophiques du point de vue énergétique». Le municipal socialiste Jean-Claude Ruchet, chargé de la jeunesse, s’est engagé à étudier l’ensemble de ces vœux et à actualiser la planification scolaire et parascolaire chaque année.

Enfin, concernant le futur quartier Gare-Lac – qui ne sera pas construit avant 2030 – il devrait offrir un nouveau site scolaire de 21 classes (dont le lieu reste à définir) et trois salles d’activité physique pour répondre aux besoins des 450 nouveaux écoliers qui y logeront. Environ 115 places parascolaires seront en outre requises… ainsi qu’une cantine.

