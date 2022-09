Challenge League – Yverdon et Koné sont prêts à redécoller Sevrés de victoire depuis un mois, les Nord-Vaudois et leur buteur sont déterminés à mettre un terme à cette mauvaise série. Dès ce vendredi contre Aarau (19 h 30). André Boschetti

Yverdon Sport compte beaucoup sur son buteur Koro Koné pour mettre dès vendredi un terme à sa série de trois défaites consécutives. Mais rien ne sera simple face à Aarau, la meilleure équipe de Challenge League à l’extérieur. KEYSTONE

Les chiffres ne disent jamais tout, mais ils donnent souvent de précieuses indications. Implacable buteur (sept réussites après cinq rondes) d’Yverdon Sport durant le premier mois de championnat, Koro Koné n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 12 août dernier, soit trois rencontres de Challenge League et une de Coupe de Suisse. Hasard ou pas, l’équipe de Marco Schällibaum n’a dès lors plus remporté qu’un seul match, avant d’essuyer trois revers.