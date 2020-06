Unihockey vaudois – Yverdon et Lausanne concluent une entente historique Plutôt rivaux, les deux grands pôles de l’unihockey cantonal s’unissent pour renforcer leurs équipes féminines. Pierre-Alain Schlosser

Les joueuses d’Yverdon ont gagné leur place en LNB en 2018. Elles sont les seules Romandes à évoluer à ce niveau. Chantal Dervey/A

Fini les querelles de clocher et la fierté mal placée. L’unihockey vaudois a réalisé un pas de géant dans son développement. Les clubs rivaux d’Yverdon et du LUC Floorball Épalinges viennent de sceller un accord et se sont entendus sur l’avenir commun de leurs équipes féminines.