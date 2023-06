Des clubs qui dérangent – Yverdon et SLO: la remise en cause du mérite sportif En rejoignant la Super League, les deux «petits» clubs vaudois, victimes de leur taille, se sont attiré les foudres d’une partie du paysage footballistique suisse. Florian Vaney

La Super League a connu un record d’affluence cette saison, qu’il sera quasi impossible de battre lors du prochain exercice. KEYSTONE

«Le Temps» en a recensé quelques-unes la semaine dernière. Un peu d’«Aargauer Zeitung» par-ci: «Stade Lausanne Ouchy et Yverdon Sport font un excellent travail, mais ils ne sont pas un atout pour la Super League.» Un peu de «Tages-Anzeiger» par-là: «Aucun caissier de club ne se réjouira de voir des promus comme Yverdon ou Stade Lausanne.» Et du «Walliser Bote» pour couronner le tout: «Sion doit se sauver lui-même, et toute la Super League avec lui», se permettait le journal haut-valaisan avant le dénouement du barrage entre Sion et le SLO. Trois phrases parmi d’autres, un symbole: le succès sportif des clubs vaudois, dont trois d’entre eux ont fêté une promotion en Super League ces derniers jours, fait sourire jaune. Surtout outre-Sarine.