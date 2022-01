Football – Yverdon et Stade-Lausanne ne veulent toujours pas se lâcher Les deux rivaux cantonaux de Challenge League continuent de se suivre à la trace. 0-0 vendredi lors de la reprise. YS léger vainqueur aux points. Florian Vaney Yverdon

Il n’y a pas eu de vainqueur entre Yverdon et SLO. Gabriel Lado

C’est drôle comme deux départs peuvent parfois changer la donne individuellement. Yverdon Sport a débuté la saison avec trois hommes en prêt de Young Boys. Deux sont partis à l’hiver, ne reste que le plus discret (ce qui ne veut pas dire le plus mauvais) d’entre eux. Celui qui a également été l’élément le plus en vue du derby de vendredi soir: Mischa Eberhard. Comme quoi.

Loin d’être à la rue au premier tour, le demi bernois a tout fait un peu mieux face à Stade-Lausanne-Ouchy. Un peu plus de présence, un peu plus d’impact, un peu plus de vitesse. Du coup, c’est surtout lui qu’on a vu, lorsque les fumigènes craqués par les ultras yverdonnois le permettaient.

YS domine

À vrai dire, ce titre-là ne pouvait revenir qu’à un Vert. Le SLO a existé par séquences (courtes), sur quelques situations parfois confuses (poteau sur une frappe venue d’ailleurs de Lavdrim Hajrulahu), et en fin de match lorsque la fatigue gagnait du terrain. Le reste du temps, les Nord-Vaudois se sont retrouvés avec les clefs du match. Parfois face à une situation qu’ils connaissent peu: avoir le pied sur le ballon dans la moitié de terrain adverse et devoir trouver des solutions avec patience. D’ailleurs, le carton jaune de M. GIanforte a surtout concerné des Lausannois. Même si le forcément attendu Anthony Sauthier, pour son premier match avec YS, a ouvert le bal des avertis.

L’enseignement qu’il faut tirer de cette reprise sans but? Qu’Yverdon Sport se trouve déjà assez proche de ce qu’il sait faire. Sans montrer son meilleur visage, l’équipe d’Uli Forte s’est procuré les chances qui, d’habitude, font tourner le match dans son sens. S’il n’y a pas spécialement d’urgence au SLO, les Stadistes seraient bien inspirés d’éviter de reproduire ce genre de partie où on les sent finalement assez loin de ce groupe capable de dynamiter n’importe quel adversaire à ce niveau.

Quoi qu’il en soit, tous deux continuent de se tenir comme deux rivaux pas près de se lâcher.

Yverdon Sport - Stade-Lausanne-Ouchy 0-0 Afficher plus Stade municipal, 610 spectateurs. Arbitre: Nico Gianforte. Yverdon: Martin; Malula, Hajrovic, Gétaz; Sauthier, Eberhard (66e Fargues), Silva, Zock (85e Kabacalman), Le Pogam; Kone (85e Beyer), Beleck (77e Eleouet). Entraîneur: Uli Forte. SLO: Steffen; Hajrulahu, Routis, Pos; Ajdini, Bamba, Cueni (62e Kamber), Bayard (78e Laugeois), Hefti (86e Qarri); Labeau (78e Okou), Hajdi (62e Chader). Entraîneur: Meho Kodro. Avertissements: Sauthier (20e, jeu dur), Bayard (48e, jeu dur), Hefti (62e, jeu dur), Routis (64e, jeu dur), Pos (71e, antijeu), Fargues (81e, jeu dur), Beyer (90e, simulation).

