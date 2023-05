Le LS plonge dans le doute – Yverdon fait un pas de géant vers la Super League Devant 4400 spectateurs et grâce à un but de Brian Beyer, le leader de Challenge League a pris le meilleur sur un LS qui a une fois encore montré d’inquiétantes limites. André Boschetti

Héros du jour, Brian Beyer et les supporters yverdonnois fêtent une victoire qui a l’agréable parfum d’une quasi-promotion. KEYSTONE

Le quatrième et dernier derby vaudois de cette imprévisible saison entre Yverdon Sport et le Lausanne-Sport est revenu à l’équipe qui a le plus cherché à le gagner. Sans vraiment dominer des débats, qui n’ont d’ailleurs pas souvent volé bien haut, entre deux équipes certainement crispées par l’enjeu, une superbe frappe, d’une vingtaine de mètres, signée Brian Beyer (59e) a suffi au leader de Challenge League pour battre une seconde fois son puissant voisin cantonal.