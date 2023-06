Football féminin - Super League – Yverdon Féminin veut toujours croire au maintien Même si l’équipe de Micael Dias n’a plus son destin en main, Tanja Bodenmann, la capitaine nord-vaudoise, se veut optimiste et explique pourquoi. André Boschetti

Pour continuer d’espérer se sauver, Micael Dias et ses Yverdonnoises devront d’abord battre Rapperswil au Stade municipal, ce samedi. KEYSTONE

L’équation est aussi simple en apparence qu’elle s’annonce compliquée à réaliser. Pour assurer son maintien en Women’s Super League pour la deuxième saison consécutive, Yverdon Féminin doit gagner ses deux derniers matches du tour contre la relégation. Soit battre Rapperswil, ce samedi au Stade municipal (18h), puis en faire de même une semaine plus tard à Sion. Difficile mais possible. Là où les choses se corsent, c’est que dans le même temps et face aux deux mêmes adversaires, Thoune devra impérativement égarer trois points.