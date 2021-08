Football – Yverdon giflé par Wil À nouveau séduisants mais punis, les Nord-Vaudois ont concédé à Wil une troisième défaite en autant de journées en ce début de saison de Challenge League (0-3). Sport-Center

Jean-Michel Aeby, l’entraîneur d’Yverdon, n’a pas encore trouvé la bonne formule en Challenge League. keystone-sda.ch

Yverdon Sport poursuit son apprentissage à la dure en Challenge League. Lors de la 3e journée, les Nord-Vaudois ont été sèchement battus à Wil (0-3), qui décroche ses premiers points après deux défaites initiales.

En ce début de saison, les rencontres se succèdent et se ressemblent pour YS. Comme face à Stade Lausanne-Ouchy (1-3) et Thoune (0-3), l’amertume domine au coup de sifflet final. Celle d’avoir montré un beau visage et repartir avec une fessée dans les valises.

Dominateurs dans le jeu (57% de possession contre 43%), les Vert et Blanc ont cruellement manqué d’adresse à la finition (15 tirs, seulement 3 cadrés). Et, de l’autre côté du terrain, ils se sont fait punir. À trois reprises: d’abord par Bahloul en fin de première période (37e), avant que Sauter ne double la mise trois minutes plus tard (40e). Jones a parachevé le score en fin de match (81e).

Cela fait donc 9 buts encaissés en trois matches. Jean-Michel Aeby avait pourtant décidé de troquer son 4-2-3-1 des deux premières journées contre un 4-1-4-1 censé renforcer la solidité de son équipe. Le résultat n’est pas celui escompté, même si Wil a fait preuve d’une réussite insolente.

Après trois journées, Yverdon se retrouve dernier de Challenge League et n’a pas encore inscrit le moindre point. Il n’y a pas encore urgence, d’autant que les prestations incitent à l’optimisme, mais les Vaudois ont brûlé une nouvelle cartouche. Ils ont intérêt à économiser les prochaines s’ils comptent sauver leur peau dans l’antichambre de l’élite.

