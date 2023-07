Coup de pouce au commerce – Yverdon installe des terrasses sur ses places de parc Seuls trois établissements publics ont décidé de profiter de la mesure temporaire. D’autres craignent la perte de stationnements pour leurs clients. Fabien Lapierre

La terrasse du Kalaya, à la rue de la Plaine. Son patron renouvelait chaque année sa demande à la Commune d’Yverdon pour une occupation temporaire des trois cases de parking devant son établissement. CHRISTIAN BRUN

Impossible de la rater, avec ses bacs garnis de fleurs, placés à mi-hauteur. L’extension de la terrasse du Kalaya, dotée d’une dizaine de tables et de grands parasols, empiète sur la rue de la Plaine et se distingue dans le décor, près de la façade est du château d’Yverdon.

«On est très contents d’exploiter cette terrasse pour un deuxième été. Elle donne une meilleure vue sur le château, sans voiture en bord de route. Cela participe à rendre la ville belle et accueillante pour les touristes», se satisfait Shkelzen Dode, le gérant du bar-restaurant, dont la surface extérieure a quasi doublé.

«Nous n’avons pas de vitrine, alors une terrasse, c’est vital pour nous donner une visibilité! L’an dernier, ça a bien fonctionné. Les gens qui viennent de la gare s’arrêtent.» Naim Hoxha, gérant du Legend Bar

Cette année, la Ville a offert la possibilité à tous les établissements publics des rues de la Plaine et des Remparts d’installer de nouvelles terrasses en louant jusqu’à trois places de stationnement devant leurs locaux, et ce du 15 juin au 15 septembre.

Il s’agit de «renforcer l’attractivité et la convivialité du centre-ville», indiquait la Municipalité d’Yverdon dans un communiqué. Le cahier des charges requiert «l’usage de bois et de matériaux durables, ainsi que la présence d’une végétation entretenue». Trois enseignes sur les dix éligibles ont saisi l’opportunité.

Demandes réitérées

C’est l’aboutissement d’une attente de neuf ans pour le patron du Kalaya, qui fait office de pionnier. Shkelzen Dode avait patiemment renouvelé chaque année sa demande à la Commune pour une occupation temporaire des trois cases de parking devant son établissement, constatant la baisse du nombre de voitures garées l’été dans sa rue. «La terrasse agrandie devient rentable pour nous. Nous avons fait un très bon été l’an dernier et cela me permet de garder du personnel fixe», indique celui qui emploie douze serveurs.

Caché derrière un mur de l’enceinte médiévale de la ville, le Legend Bar, à la rue des Remparts, avait aussi bénéficié de la mesure l’an passé, après des demandes infructueuses durant la pandémie. «Nous n’avons pas de vitrine, alors une terrasse c’est vital pour nous donner de la visibilité, insiste Naim Hoxha. Les gens qui viennent de la gare s’arrêtent ici.» Le tenancier, qui salue l’esprit d’ouverture de la Ville, constate que désormais son chiffre d’affaires ne baisse plus de 30% durant l’été.

Le Legend Bar, à la rue des Remparts, avec sa terrasse. CHRISTIAN BRUN

Un peu plus loin, Ilir Fikaj a fait une petite extension à la terrasse existante de son Kings Bar, sur une place de moto. «On ne fait pas le plein tous les soirs, mais c’est une opportunité qui vaut le coup, estime-t-il. Ça agrandit l’espace et ça attire plus de monde.»

«C’est trop cher pour mon petit bar et pas rentable en vendant des bières et du coca.» Boyka Kirova, tenancière du bar Au Galopin

L’opération n’est qu’un demi-succès, la majorité des établissements ne l’ayant pas saisie. Au Galopin, Boyka Kirova tranche tout net: «C’est trop cher pour mon petit bar et pas rentable en vendant des bières et du coca», avant de sortir sa calculatrice pour démontrer que le prix de location – environ 1000 francs mensuels pour une place – rapporte à la Ville le double de la recette maximum du parcomètre. Elle souligne, comme plusieurs à la rue de la Plaine, le besoin de conserver des places pour les clients. Un avis partagé par le patron du Kalaya: «Il faut que le grand parking de 1000 places se fasse à la place d’Armes.»

Une centaine à Lausanne

La conversion de places de parc en terrasses n’est pas nouvelle. Précurseure, la Ville de Lausanne avait largement autorisé cela au début de la pandémie via une procédure simplifiée à plus du tiers des établissements publics communaux. L’an passé, elle relevait que «plus d’une centaine d’établissements ont d’ores et déjà pu pérenniser leur extension ou création de terrasse ou sont en cours de procédure». Cela représente une centaine de places de stationnement pour véhicule, ainsi qu’une centaine de places pour motos, transformées.

Idem à Nyon, qui avait «répondu favorablement aux demandes des établissements touchés par les mesures sanitaires», indique son syndic, Daniel Rossellat. Six terrasses ont ainsi été légalisées par la suite et «bien acceptées par la population». Quatre établissements du centre de Morges bénéficient aussi d’une autorisation saisonnière renouvelable et d’autres terrasses seront aménagées avec la requalification de la rue Louis-de-Savoie.

«Après deux années d’expérience basée sur ce modèle d’occupation saisonnière de l’espace public, la Municipalité en tire un bilan positif. Il sera certainement reconduit», renseignent les autorisées d’Yverdon. Cela passera cette fois par une enquête publique, car la durée d’installation pourra s’étendre du 1er mars au 30 octobre.

