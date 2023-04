Gens du voyage – Yverdon invite des Yéniches à s’installer pour une étude de l’EPFL Cette phase-test doit alimenter la réflexion pour la mise en place d’espaces pour les nomades suisses. La Ville se veut exemplaire. Fabien Lapierre

Le terrain communal, situé entre le centre équestre et l’aérodrome, a plusieurs fois été occupé par cette communauté, comme ici en mai 2008. Olivier Allenspach – Archives

Un camp de Yéniches s’est formé à Yverdon, sur proposition de la Ville. Un fait assez rare pour être souligné. La Commune vient seulement de communiquer sur cette installation, quatre jours après l’arrivée de ces gens du voyage suisses. Ils se trouvent sur un terrain de la Ville en périphérie agricole, situé chemin des Polonais, entre le centre équestre et l’aérodrome. La communauté va y séjourner jusqu’au 18 mai.

À noter que l’établissement de ces familles nomades dans la cité thermale va être observé de près par l’EPFL. La Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (EPFL-ENAC) démarre ici la phase-test d’un projet d’étude concernant la mise en place d’une aire de passage pour les gens du voyage suisses. Des «expériences» seront menées par l’équipe de l’EPFL «en co-réflexion avec les personnes concernées». Olivier Fargeon, répondant de la préfecture pour les gens du voyage, est associé à la démarche.

Récupération des eaux

La Ville d’Yverdon-les-Bains indique avoir «considéré avec intérêt le projet d’étude», car elle se dit «soucieuse d’être exemplaire» dans l’application de la Convention-cadre sur les minorités du Conseil de l’Europe en 1998, ratifiée par la Suisse, protégeant le mode de vie et l’identité des 3000 Yéniches. Elle souhaite donc «participer activement à la mise en place d’espaces permettant à la communauté des gens du voyage de préserver son mode de vie.»

La parcelle communale a été aménagée pour répondre aux besoins de la communauté. Elle dispose d’une alimentation en eau et électricité et de commodités. En matière de préservation de l’environnement, les eaux sont récupérées, le terrain a été protégé et l’évacuation des déchets est organisée. «La restitution du terrain après occupation fera l’objet d’une attention particulière», précise encore la Ville.

