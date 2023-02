Football – Yverdon laisse filer deux points et perd la tête Les Nord-Vaudois ont permis à Vaduz de revenir dans les arrêts de jeu (2-2) au Stade Municipal, lors de la 22e journée de Challenge League. Le FC Wil a ainsi pris ses distances au classement. Robin Carrel

La deuxième division suisse est ainsi faite que tout le monde peut battre tout le monde. Même Yverdon, qui n’avait plus laissé le moindre point en route depuis le 19 novembre dernier - la Coupe du monde et la trêve sont certes passées par-là… - a perdu deux points un peu bêtement contre des Liechtensteinois avant-derniers du classement et qui avaient quasiment abdiqué devant la classe de l’attaquant d’YS Brian Beyer.

Lents à l’allumage, les hommes de Marco Schällibaum n’ont cadré qu’un seul tir avant la pause. Ils sont certes montés en pression au fil des minutes, mais pas de quoi effrayer non plus Benjamin Büchel (51 sélections), gardien rompu aux joutes internationales avec sa Principauté. Et puis il y a eu ces deux moments de grâce signés Beyer, quelques minutes après le retour des vestiaires et à cinq minutes de la fin.

Le Français de 26 ans a d’abord pris de vitesse le côté gauche adverse, effacé l’arbitre-assistant qui était sur son chemin le long de la ligne, repiqué vers le but et trompé le gardien au premier poteau. Un solo splendide réussi à la 49e. Et après que Vaduz a riposté par le défenseur Anes Omerovic, monté aux avant-postes sur un coup de pied arrêté (51e), Beyer a encore sorti un lapin de son chapeau, sous la forme d’un tir d’une vingtaine de mètres qui a fait mouche (85e).

Les Yverdonnois - qui penseront fort à Anthony Sauthier, sorti sur blessure à un gros quart d’heure - n’ont pas réussi à enfoncer le clou et même craqué au moment où on l’attendait le moins. On jouait la 93e et une grossière erreur de marquage a permis à Fabio Fehr de balancer un tir désespéré à l’entrée de la surface. Le ballon a frappé le poteau droit de Kevin Martin et fini sa course dans le petit filet opposé. Et comme Wil a fini par passer l’épaule contre Neuchâtel Xamax (3-2) à la 85e minute, les Saint-Gallois sont désormais seuls leaders de la division.



