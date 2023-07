Après l’orage meurtrier – Yverdon lance une bouée de sauvetage à La Plage des Six Pompes Le festival chaux-de-fonnier a été contrainte d’annuler son édition 2023 à la suite des intempéries. Huit compagnies se produiront dans la cité thermale, solidaire. Fabien Lapierre

Ce week-end, La Dérivée sera le point de chute de plusieurs compagnies, à la suite de l’annulation du festival international des arts de la rue à La Chaux-de-Fonds. JEAN PAUL GUINNARD

Elles ne seront pas venues en Suisse pour rien. Huit compagnies belges, françaises, canadiennes et suisses qui devaient se produire dès ce week-end à La Chaux-de-Fonds (NE), parmi une cinquantaine d’autres, vont finalement mettre le cap sur Yverdon-les-Bains. Mercredi, le festival des arts de rue La Plage des Six Pompes avait dû se résigner à annuler son édition 2023 «pour des raisons de sécurité», la métropole horlogère ayant été dévastée lundi par un orage violent et meurtrier.

«J’estime que les villes se doivent d’être solidaires.» Carmen Tanner, vice-syndique d’Yverdon-les-Bains

«Je connais personnellement le directeur de La Plage des Six Pompes, Hugues Houmard. Je l’ai appelé très tôt jeudi matin et il a proposé que l’on reprenne quelques artistes qui se trouvaient en rade, explique Carmen Tanner, la vice-syndique yverdonnoise responsable de la Culture. J’estime que les Villes se doivent d’être solidaires. D’autant qu’il y a des liens très étroits entre nos deux cités, au sein du Réseau des villes de l’arc jurassien. J’invite donc les gens du Nord vaudois à venir découvrir ces troupes et les soutenir.»

La Ville paie le cachet

La Dérivée, espace culturel éphémère au bord du lac de Neuchâtel, accueillera plusieurs spectacles ce week-end, tandis que d’autres auront pour scène les rues pavées du centre-ville d’Yverdon, le 3 août, dans le cadre des Rendez-vous des terrasses. Ces derniers étaient déjà une étape prévue du Six Pompes Summer Tour, qui va permettre à des compagnies de La Plage de se produire dans une vingtaine de communes romandes, dont Lausanne, Bussigny et Aubonne.

«On est très contents pour les huit compagnies qui étaient déjà en route pour la Suisse. C’est une petite bouée de sauvetage», réagit Thomas Houle, le coordinateur du Six Pompes Summer Tour.

Yverdon va s’acquitter du cachet des artistes, soit environ 15’000 francs. «Ils risquaient d’être perdants en ne comptant que sur le chapeau, qui fonctionne grâce aux milliers de festivaliers à La Chaux-de-Fonds. Par contre, l’argent récolté en fin de spectacle sera reversé au festival, qui se trouve dans une situation financière très délicate», souligne Carmen Tanner.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.