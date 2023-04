Football – Yverdon manque une belle occasion de creuser l’écart Le Vaudois ont dû se contenter d’un nul 0-0 dimanche sur le terrain du FC Vaduz. Il y a donc statu quo en tête du classement de Challenge League. Yverdon conserve trois points d’avance sur le LS. Claude-Alain Zufferey

Le gardien yverdonnois Kevin Martin a été blanchi dimanche à Vaduz. Mais dans le même temps Yverdon n’a pas marqué. KEYSTONE

En déplacement à Vaduz dimanche, le FC Yverdon avait une belle carte à jouer pour creuser l’écart en tête du classement de Challenge League. Avant même le coup d’envoi, il savait que Lausanne (2e) avait égaré deux points et que Wil (3e) en avait même perdu trois, vendredi soir.

Mais tout ne s’est pas passé comme prévu sur la pelouse du Rheinpark. Les Vaudois n’ont pas réussi à trouver la faille dans une défense Liechtensteinoise retrouvée. Depuis le 1er mars et la nomination de Martin Stocklasa au poste d’entraîneur, elle n’a encaissé que sept buts. Ce qui fait d’elle la meilleure défense de la deuxième division helvétique.

Les hommes de Marco Schällibaum se sont même fait bousculer d'entrée de jeu. Le FC Vaduz est parvenu à se créer les meilleures chances dans le premier quart d’heure. Il a fallu attendre la 23e minute pour assister à la première frappe des visiteurs, une tête de Koro Kone. Puis ce sont encore les joueurs de la Principauté qui ont dominé jusqu’à la pause.

La possession, mais pas les tirs cadrés

Au retour du thé, les Yverdonnois ont réagi quelque peu en étant plus dangereux dans le camp adverse, mais sans réussir à conclure. Si au final Yverdon a gagné dans le secteur de la possession du ballon (52%), il s’est incliné au nombre de tirs cadrés (4 contre 12 à Vaduz).

Ces statistiques valent ce qu’elles valent… Comptablement, les Vaudois ont ramené un point de leur long déplacement et en comptabilisent désormais 56, soit trois de plus que le Lausanne Sport et quatre de plus que Wil. Il reste encore sept journées de championnat avant la fin de cette saison 2022-2023. Et vendredi prochain, il y aura un certain Yverdon - Lausanne Sport (19 h 30).



Afficher plus Rheinpark Stadion, 1532 spectateurs. Arbitre: M. Maxime Odiet. Vaduz: Büchel; Gasser, Xhemajli, Traber, Fehr; Hasler, Gajic (60e Fosso), Dobras, Djokic (60e Rastoder); Cicek (75e Väyrynen), Sasere (84e Sutter). Entraîneur: Stocklasa. Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Hajrovic, Le Pogam; Silva, Fargues (65e Vishi), Theler (77e Hautier), Berdayes (65e Rodrigues); Kone (65e Ninte), Beyer (85e Kury). Schällibaum. Avertissements: 36e Hajrovic, 59e Silva, 63e Malula, 70e Ninte, 89e Fehr.



