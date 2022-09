Football – Yverdon met un terme à sa série de défaites Par deux fois menés au score par Aarau, les Nord-Vaudois ont fini par prendre un point mérité grâce à Le Pogam et Beyer (2-2). André Boschetti

Yverdon Sport n’a pas remporté les trois points qu’il recherchait contre un bon FC Aarau mais il a au moins mis un terme à sa spirale négative, vendredi soir. Une unité qui le laisse au bas du podium de Challenge League mais qui devra servir d’encouragement avant un périlleux déplacement à Wil dans une semaine.

Une pause d’une quinzaine de jours n’a pas le don d’effacer toutes les scories d’une série négative. Ni d’ailleurs de briser d’un coup une spirale positive. Les petits doutes que les trois défaites successives concédées avant la trêve avaient instillés dans les esprits yverdonnois n’avaient ostensiblement pas disparu dans une entame de match dominée par des Argoviens invaincus, eux, depuis fin juillet et une défaite au Brügglifeld contre le LS. Une nette supériorité territoriale et dans la possession qui ne débouchait toutefois que sur une seule occasion, lorsqu’une frappe de Gjorgjev était déviée in extremis par Hajrovic (3e).

Yverdon n’a pas abdiqué

Cette incapacité du FC Aarau à créer le danger donnait quelques idées à YS. Le Pogam d’abord voyait ainsi son débordement et le centre en retrait qui suivait être détourné en corner (20e). Une minute plus tard, une bonne frappe de Beyer était détournée par Enzler avant que Berdayes ne donne à son tour quelques frayeurs au gardien argovien. Une seconde partie de 1re mi-temps agréable à suivre qui aurait pu aussi voir Aarau prendre les devant grâce à Thaler (25e) ou Hunziker (42e).

La suite allait être plus palpitante encore entre deux équipes animées par la même volonté de ne pas se satisfaire d’un partage des points. Une audace qui allait d’abord récompenser le visiteur qui prenait les devants grâce à Fazliu, tout heureux de pousser le ballon au fond du but vaudois suite à un renvoi de Martin (65e). Un coup sur la tête qui n’abattait toutefois pas YS. Au contraire puisque Le Pogam concluait d’une belle frappe croisée une magnifique percée sur le côté gauche (73e). Une joie de très courte durée pour des Vaudois qui payaient au prix fort une coupable largesse défensive dont profitait Gjorgjev (75e). Loin d’être résignés, les

Nord-Vaudois repartaient à l’assaut des buts argoviens pour obtenir une nouvelle et définitive égalisation signée Beyer qui transformait en or un excellent débordement de Vishi (82e).

Yverdon - Aarau 2-2 (0-0) Afficher plus Stade Municipal. 830 spectateurs. Arbitre: M. Dudic. Buts: 65e Fazliu 0-1, 73e Le Pogam 1-1, 75e Gjorgjev 1-2, 82e Beyer 2-2. Yverdon: Martin; Sauthier, Hajrovic, Gétaz, Le Pogam; Silva (72e Mauro Rodrigues/91e Hauthier), Kabacalman, Lusuena (72e Rodriguez); Berdayes (84e Thioune); Beyer, Koné (72e Vishi). Aarau: Enzler; Thaler, Jäckle, Kronig; Bunjaku; Da Silva (89e Schwegler), Fazliu, Gjorgjev, Conus (76e Avdyli); Tasar (89e Qollaku), Hunziker (55e Eberhard). Avertissements: 9e Koné, 44e Gjorgjev, 53e Conus, 68e Gétaz, 83e Rodrigues, 87e Kabacalman, 92e Avdyli, 93e Jäckle. Notes: Yverdon sans Fargues, Malula, Ninte, Miguel Rodrigues, Samardzic ni Zock (blessés). Aarau sans Njie (suspendu), Cvetkovic ni Vladi (blessés).

