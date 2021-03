Finances publiques – Yverdon n’a pas encore l’impôt heureux Si des indicateurs permettent d’être optimistes, la deuxième ville du canton continue de gagner des habitants dont la force fiscale est basse. Erwan Le Bec

Comment relancer la machine à Yverdon? KEYSTONE

Relancer la machine après «des années d’immobilisme» et surtout investir comme jamais pour attirer entreprises, habitants et contribuables, c’était LE pari de la majorité formée fin 2015 autour du syndic d’Yverdon Jean-Daniel Carrard.

Essor d’Y-Parc

Résultat? Les élus se déchirent sur l’origine de l’essor d’Y-Parc, cet espace fourmillant de start-up et de mastodontes. De 130 entreprises et 1200 emplois fin 2015, le parc dédié à l’industrie de précision et à l’informatique est passé aux dernières nouvelles à 200 entreprises et 1800 emplois, doublant ses surfaces de plancher. En 2019, 300 millions ont été investis sur le site.

Difficile de dire si le pari de l’équipe en place est payant. C’est un processus sur le long terme, explique-t-elle à raison, et les chiffres 2020 et 2021 sont encore loin d’être disponibles. Pour l’heure, le résultat n’est pas flagrant. En moyenne, entre la législature précédente et le début de celle-ci, la hausse des rentrées fiscales n’est que de 8%. Contre 20,9% à Lausanne. Si de nouveaux «bons» contribuables arrivent, ils restent bien cachés et pondérés dans la masse. Yverdon gagne des habitants, mais la valeur fiscale de ceux-ci stagne désespérément. En 2019, un Yverdonnois rapportait en moyenne 2298 fr. aux finances publiques. À peu de chose près autant qu’en 2008.