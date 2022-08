Football – Yverdon n’a pas fait le poids face à GC Pour la reprise du championnat, les Vaudoises ont sans surprise été dominées par les Zurichoises (0-5). Wienerroither a inscrit un quadruplé. Florian Paccaud

Il n’y a pas eu de surprise samedi au Stade municipal pour la reprise de la Women’s Super League. Yverdon Sport s’est logiquement incliné 0-5 contre Grasshopper. Une défaite attendue, tant Vaudoises et Zurichoises n’ont pas les mêmes moyens ni les mêmes objectifs pour cet exercice 2022/23. «Il n’y a qu’à voir les étrangères dans les quatre contingents» de ceux qui visent le titre - GC, Zurich, Servette et Bâle - et les autres, avait résumé la présidente Linda Vialatte pour expliquer le fossé entre certaines équipes. L’Autrichienne Katja Wienerroither lui a entièrement donné raison. L’attaquante de 20 ans a été la bourrelle des Nord-Vaudoises avec un quadruplé.

Le nouvel entraîneur yverdonnois Micael Dias avait certes beaucoup travaillé tactiquement pour insuffler une rigueur défensive à ses protégées, cela n’a pas suffi. Celles-ci ont, mis à part une grosse occasion pour Wienerroither à la 16e, bien tenu durant la première demi-heure. Jusqu’à une mauvaise entente entre la gardienne Gilliane Roch et Valentine Rahm sur un long ballon, qui a permis à l’Autrichienne de récupérer le cuir pour l’ouverture du score (29e). Les vannes étaient ouvertes.

C’est à nouveau sur un ballon dans le dos de la défense que la buteuse a doublé la mise d’un magnifique lob (39e). Libre de tout marquage à l’entrée de la surface de réparation vaudoise, la jeune Autrichienne a parachevé son œuvre au retour des vestiaires (48e). La messe était dite et les visiteuses ont encore enfoncé le clou grâce à Lara Meroni (73) et Wienerroither, encore elle (89e).

Lors de la prochaine journée, Yverdon Sport se déplacera à la Fontenette samedi prochain (19h). Face à Servette, l’exploit sera à nouveau très compliqué à réaliser. Mais ce premier derby de la saison doit permettre aux Nord-Vaudoises de monter en puissance avant des échéances plus abordables.

