Avant le choc au sommet de CL – Yverdon ne veut pas «descendre du train» de la montée Alors que la vente du club nord-vaudois n’est toujours pas finalisée, Mario Di Pietrantonio, son président, évoque l’enjeu du match au sommet contre Wil, ce vendredi soir (19h30). Nicolas Jacquier

Mario Di Pietrantonio attend une réaction de ses joueurs contre Wil. «Les gars auront la rage», promet-il. PATRICK MARTIN/24HEURES

Depuis la pause hivernale déjà, on savait qu’Yverdon était monté dans le bon wagon, celui accroché au train de la promotion. Mais le rythme, conséquence de plusieurs erreurs d’aiguillage, n’est plus le même. Et cela agace Mario Di Pietrantonio, passablement courroucé par ce qu’il a vu de «son» YS lors des derniers arrêts. Le président du Stade municipal le dit avec ses mots, sans monter dans les tours mais en se montrant suffisamment persuasif pour lever toute équivoque.