Football – Yverdon n’est plus qu’à un détail de la Super League Grâce à sa victoire sur Thoune (1-0), et alors qu’il ne reste que trois matches à jouer, le leader compte désormais neuf longueurs d’avance sur Wil, le barragiste. André Boschetti

Yverdon Sport prend trois points décisifs face à Thoune

Yverdon Sport a un pied et quatre orteils en Super League. À moins d’un improbable concours de circonstances, le club nord vaudois retrouvera donc dès vendredi prochain à la Pontaise une élite qu’il avait quitté il y a 17 ans.

Mais rien n’a été simple pour Sauthier et Cie, samedi, contre un bon mais inefficace Thoune. Comme une semaine plus tôt face au Lausanne-Sport, Yverdon a eu un peu plus de peine que son adversaire à entrer dans sa partie. Mais si la suprématie lausannoise n’avait donné quelques sueurs froides aux Yverdonnois que durant un petit quart d’heure, celle des Oberlandais s’est prolongée tout au long de la première mi-temps.

Une maîtrise collective supérieure qui, malgré quelques situations intéressantes devant Kevin Martin, n’a en revanche pas débouché sur des occasions franches de prendre les devants pour le FC Thoune. Seuls un coup franc excentré de Bertone (25e) et une belle frappe de Castroman, détournée par Hajrovic (29e), auraient pu inquiéter le gardien nord vaudois.

Légèrement dominé par les Thounois, Yverdon ne s’est pas contenté de défendre. À Chaque Fois Que le leader récupérait le ballon, il cherchait l’ouverture. Souvent sur son côté gauche où le duo Le Pogam-Berdayes se montrait dangereux, au contraire d’un flanc droit sur lequel Rodrigues ratait le peu de choses qu’il entreprenait. C’étaient d’ailleurs les Vaudois qui se ménageaient la meilleure opportunité avant la pause, grâce à une frappe sèche et précise de Beyer que Matic parvenait, du bout des doigts, à dévier le ballon en corner.

Un partage des points qui faisait davantage l’affaire d’YS que d’un FC Thoune qui augmentait la pression dès la reprise. Sans autre conséquence que de permettre au quatuor défensif de Schällibaum de se montrer une nouvelle fois intraitable. Bien que bousculés, les Verts profitaient de chaque espace pour tenter de frapper en contre. Une volonté de mettre définitivement au chaud cette promotion qui a failli payer.

Malheureusement, Berdayes perdait son duel avec Matic (59e) puis, surtout, Koné manquait, de la tête, la cage vide (75e). La délivrance est finalement arrivée dans le temps additionnel lorsque, sur un contre, Hautier servait Silva qui était stoppé irrégulièrement par Wyssen. Un penalty logique que transformait Kabacalman (91e).



Yverdon - Thoune 1-0 (0-0) Afficher plus Stade municipal. 2500 spectateurs. Arbitre: M. Schärli. But: 91e Kabacalman (penalty) 1-0. Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Hajrovic, Le Pogam; Silvio, Kabacalman; M. Rodrigues (64e Hautier), Beyer (84e Ninte), Berdayes (84e Vichy); Koné. Thoune: Matic; Dähler (84e Vasic), Sutter, Bürki, Hefti (84e Dzonlagic); Jankewitz; Castroman (76e Wyssen), Bertone; Matoshi (68e Dos Santos); Kyeremateng, Oberlin (76e Ndongo). Avertissements: 7e Bürki, 53e Hefti, 64e Silva, 91e Wyssen, 92e Hautier. Notes: Yverdon sans Sörensen (blessé). Thoune sans Asani, Barès (suspendus), Hirzel ni Rüdlin (blessés).

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.