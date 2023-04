Football – Yverdon peut vraiment croire au titre, Xamax au barrage Le derby du lac a conforté les deux grosses tendances de la saison vendredi. YS avance vers les sommets, Xamax s’enfonce. Victoire 2-0 des Nord-Vaudois. Florian Vaney Yverdon

Mauro Rodrigues jubile, il vient de marquer le deuxième but yverdonnois. keystone-sda.ch

2015, c’est loin. Mais ça pourrait paraître drôlement proche aux supporters xamaxiens dans un avenir proche. Il y a huit ans, NE Xamax quittait la Promotion League pour retrouver «sa» Ligue nationale après les années sombres que l’on connaît. D’ici peu, les Neuchâtelois feraient bien de se renseigner sur les meilleures équipes de cette troisième division face à l’une desquelles il y aura un barrage à disputer pour la lanterne rouge de Challenge League. Au soir du 7 avril, celui d’une énième déconvenue et d’une défaite 2-0 à Yverdon, Neuchâtel semble presque condamné à ce cas de figure.

Sans doute la réflexion a-t-elle traversé l’esprit des Rouge et Noir lorsque la sentence du deuxième but yverdonnois est tombée d’un puissant tir du droit de Mauro Rodrigues (61e). Des visages blêmes, des bras qui tombent, un gouffre comme incomblable entre la ligne offensive et défensive. La prestation des hommes de Jeff Saibene n’avait rien eu de très réjouissante jusqu’ici, mais le sursaut d’orgueil aperçu en début de seconde mi-temps a très précisément disparu à ce moment.

Yverdon Sport ne s’est pas particulièrement préoccupé du sort de son rival du lac. Lorsqu’il s’agit de faire oublier une défaite, comme celle du week-end dernier à la Tuilière, les Verts sont les premiers à réagir. Cela pourrait bien devenir l’une des valeurs refuge des Nord-Vaudois au cours de la saison féerique qu’ils sont en train de vivre, eux qui comptent désormais quatre points d’avance en tête du classement.

Le pensionnaire du Stade municipal parvient même à composer avec la panne momentanée de Koro Kone, son buteur. Après ses douze réussites du premier tour, l’Ivoirien pouvait enfin noircir sa feuille de statistique en 2023. Son penalty (58e) devait être celui du KO: Théo Guivarch a plongé du bon côté. Pas de souci pour YS, qui a rattrapé le coup trois minutes plus tard. Et qui continue de vivre une saison aussi belle sur le plan collectif que ne l’est celle de Brian Beyer d’un point de vue individuel. L’inimitable ailier s’était encore une fois arraché pour ouvrir le score dès la 16e. Yverdon va vraiment finir par y croire.

Afficher plus Stade municipal, 1600 spectateurs. Arbitre. Anojen Kanagasingam. Buts: 16e Beyer 1-0; 61e Rodrigues 2-0 Yverdon: Martin; Theler, Malula, Gétaz, Le Pogam; Silva, Kabacalman; Rodrigues (63e Hautier), Berdayes (89e Hajrovic), Beyer (75e Fargues); Kone (63e Vishi). Entraîneur: Marco Schällibaum. Xamax: Guivarch; Athekame, Havenaar, Fatkic, Amoabeng; Veloso; Del Toro (72e Bakayoko), Saiz, Pasche, Ouhafsa (72e Spielmann); Pinga (72e Dia Ndiaye). Entraîneur: Jeff Saibene.Avertissements: Beyer (54e), Saiz (67e), Veloso (84e), Le Pogam (86e).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.