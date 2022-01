Urbanisme climato-compatible – Yverdon poursuit la mue de son parc arboricole Dans le cadre du réaménagement de la rue du Mujon, la Ville abattra des bouleaux pour les remplacer par des essences méditerranéennes. Anetka Mühlemann

Les bouleaux qui ont poussé sur la rive gauche du canal du Mujon disparaîtront au profit d’érables de Montpellier et de vernes de Corse. JEAN-PAUL GUINNARD

Après avoir renaturé l’embouchure du Mujon, Yverdon-les-Bains se prépare à intervenir un peu plus en amont. Comme la rue qui longe la rive gauche du canal doit faire l’objet de rénovations souterraines et que celles-ci endommageront le système racinaire des bouleaux qui la jouxtent, la Commune a décidé de liquider les arbres.

Les feuillus originaires de l’hémisphère nord céderont leur place à d’autres, venus du sud. «On replante à chaque fois des essences résistantes au réchauffement climatique», explique Brenda Tuosto, municipale en charge de la Mobilité, des Travaux et de l’Environnement. Des érables de Montpellier et des vernes de Corse prendront ainsi racine sur la berge, dans des fosses visant à garantir une croissance saine et durable.

Les arbres coupés ne disparaîtront pas complètement du paysage yverdonnois. «On fera du bois de chauffage et du mobilier urbain, dans l’optique de l’urbanisme tactique que l’on a mis en place à la rue des Casernes», indique l’élue socialiste. Mais dans d’autres quartiers.

Devisé à 1 million de francs, le chantier permettra aussi d’élargir le trottoir de la rue du Mujon, remplacer des canalisations, refaire la chaussée, mettre aux normes l’arrêt de bus et sécuriser les accès au parc des Cygnes et au collège des Prés-du-Lac. «On veut améliorer la biodiversité et la qualité de ce quartier à proximité du bois des Vernes et d’une école», déclare Brenda Tuosto.

La rue du Mujon sera remise à neuf, avec un trottoir élargi. 24HEURES

L’ensemble de ces aménagements de revalorisation est soumis à l’enquête publique jusqu’au 7 février. Prévu par étapes pour épargner les riverains, le chantier devrait durer environ six mois et démarrer au printemps. À terme, une structure surplombant le Mujon pourrait encore enrichir le site pour offrir un joli point de vue. «On est en discussion avec le Canton pour la réalisation d’une plateforme», annonce la municipale.

