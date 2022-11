Mobilité – Yverdon réfléchit à la gratuité partielle des transports Proposée par le PS, l’ampleur de la mesure doit être étudiée en commission. La Municipalité définira aussi les contours d’une carte citoyenne unique. Fabien Lapierre

Une motion demande à Yverdon d’offrir l’abonnement de transports en commun aux moins de 25 ans et aux plus de 65 ans. JEAN-PAUL GUINNARD

Permettre aux moins de 25 ans et aux séniors de se déplacer gratuitement en transports publics. Sur le papier, la mesure proposée jeudi soir au Conseil communal d’Yverdon par les socialistes à de quoi séduire, faisant tomber l’obstacle tarifaire tout en contribuant à réduire les émissions de gaz carbonique des voitures. Mais sa mise en œuvre paraît compliquée et la question du coût pour la collectivité demeure.

«La gratuité ferait de notre ville une pionnière dans l’accessibilité des transports publics en Suisse.» Julien Wicki, chef du groupe PS-POP

«La gratuité ferait de notre ville une pionnière dans l’accessibilité des transports publics en Suisse», s’est enthousiasmé le motionnaire Julien Wicki, précisant que l’avantage serait accordé aux usagers en faisant la demande. La Ville rembourse déjà l’abonnement des écoliers dont la famille à de faibles revenus et à ceux vivant à plus de 2,5 kilomètres de leur établissement, pour un coût de 55’000 francs.

«Il faudrait aussi cibler les bénéficiaires de subsides à l’assurance maladie et des prestations complémentaires», a renchéri Ella-Mona Chevalley, cheffe du groupe Verts et Solidaires. La droite du plénum a mis un coup de frein à ces élans.

Techniquement complexe

«Notre priorité reste la bonne santé des finances communales», a opposé Kevin Delay, de l’UDC. «La Ville paie déjà 70% du billet», a notifié le Vert’libéral Pierre-Henri Meystre. «Elle participe déjà pour 4,7 millions aux coûts du transporteur Travys», a précisé le PLR Laurent Vuithier, doutant de l’efficacité de la mesure. «Nous ne pouvons soutenir une telle proposition arrosoir, alors que les séniors défavorisés sont déjà soutenus à hauteur de 40’000 francs pour leur abonnement.»

«Nous ne pouvons soutenir une telle proposition arrosoir, alors que les séniors défavorisés sont déjà soutenus à hauteur de 40’000 francs pour leur abonnement.» Laurent Vuithier, conseiller communal PLR

Le texte a finalement été renvoyé en commission, sur demande expresse de l’Exécutif. «Il n’est pas sage de laisser la Municipalité se dépatouiller pour imaginer le paramétrage», a averti le syndic Pierre Dessemontet. La mesure pourrait coûter 1,8 million si elle touchait 30% des moins de 25 ans et plus de 65 ans. «Il faudrait négocier avec Mobilis, car plus de la moitié des abonnements touchent plusieurs zones, a souligné la municipale Brenda Tuosto. La mesure est faisable, mais techniquement très complexe.»

En plein processus de digitalisation de ses services, la Ville aura moins de difficultés à statuer sur la faisabilité d’une carte donnant accès aux prestations communales, permettant de surcroît d’intégrer les personnes sans papiers à la demande du groupe Verts et Solidaires qui s’est inspiré de la Züri City Card, plébiscitée en mai. L’UDC s’est montrée la plus réticente, questionnant la légalité d’un tel document pouvant s’apparenter à une carte d’identité.

