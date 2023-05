Football – Yverdon remporte le derby et peut encore croire au maintien Après deux défaites dans le tour de promotion/relégation, les Yverdonnoises ont relevé la tête en dominant Sion samedi au terme d’un festival offensif (5-2). Florian Paccaud Yverdon

Les Yverdonnoises célèbrent leur victoire. PAC

Yverdon a obtenu la victoire de l’espoir. En remportant le derby contre Sion, les Nord-Vaudoises ont engrangé leurs premiers points dans le tour de promotion/relégation. «C’est un très grand soulagement», a résumé Tanja Bodenmann, auteure d’un doublé. Samedi au Stade municipal, ses coéquipières ont su faire preuve de caractère pour s’imposer 5-2. Quant aux Valaisannes, avec trois défaites en trois rencontres, elles auront besoin d’un miracle pour que leur rêve de promotion se concrétise.

Dans un match où la défaite était interdite pour les deux équipes, les Sédunoises ont pris le meilleur départ. Bien lancée par Ugné Lazdauskaite, Juliane Défayes s’en est allée battre Gilliane Roch en deux temps, malgré une première parade admirable de la jeune portière vaudoise (9e). À la suite de ce premier but valaisan dans ces barrages, YS était à nouveau obligé de courir après le score. «Cela a fait mal, a continué Bodenmann. Mais on a continué à y croire, car on avait remarqué qu’il y avait de la place derrière. Il fallait juste qu’on se relâche.»

Peut-être paralysées par l’enjeu et bousculées dans les duels, les protégées de Micael Dias ont eu de la peine à se mettre dans le rythme, et les visiteuses sont passées proches de doubler la mise. Mais Roch a remporté son duel face à Inès Aymon (23e), puis Lucie Tengue n’a pas cadré sa reprise après un corner (25e). Sion avait laissé passer sa chance.



Le show Bodenmann

À la peine offensivement depuis le début de la saison – 6 buts marqués en 20 matches –, Yverdon a pour une fois fait preuve d’un grand réalisme, égalisant sur sa première occasion. Noémie Potier a servi sa capitaine à l’orée de la surface, Tanja Bodenmann inscrivant son 2e but du tour de promotion/relégation d’une frappe au ras du poteau (40e). «Cela a été un déclic, a expliqué Micael Dias. C’était notre premier but officiel en première mi-temps de l’année. À la mi-temps, je leur ai dit que c’était un signe». L’entraîneur nord-vaudois avait raison.

La buteuse s’est ensuite muée en passeuse, déviant de la tête un long ballon pour permettre à Ana Jesic de remporter son duel avec la gardienne valaisanne (59e). Si la centre-avant n’a pas réussi à tromper une nouvelle fois Mickaela Bottega, Bodenmann a bien suivi pour offrir deux longueurs d’avance à ses couleurs (64e). Pour la première fois depuis son retour dans l’élite, Yverdon marquait plus de deux buts en championnat. «Cela fait du bien de marquer autant de buts», s’est réjoui la capitaine yverdonnoise.

Un succès à confirmer

Restait désormais à conserver cet avantage. Si Aymon a donné des sueurs froides au public local en réduisant le score (72e), Jesic a répondu dans la minute suivante pour redonner deux longueurs d’avance à son équipe (73e). Le plus dur était fait, Noémie Pottier clôturant cette fête de tirs en fin de partie (86e). Un festival offensif qui doit servir de déclic. «On doit maintenant prendre conscience qu’on arrive à marquer», espère Bodenmann.

Car ce succès n’aura aucune valeur s’il n’est pas confirmé samedi prochain dans l’Oberland bernois «De toute façon, c’est désormais 4 défaites interdites. Si on ne gagne pas, cela n’aura pas servi à grand-chose. Cela sera une nouvelle bataille», a conclu la capitaine d’YS.



Afficher plus Yverdon - Sion 5-2 (1-1) Stade municipal, Yverdon. Buts: 9e Défayes 0-1. 40e Bodenmann 1-1. 59e Jesics 2-1. 64e Bodenmann 3-1. 72e Aymon 3-1. 73e Jesic 4-2. 86e Potier 5-2. Yverdon: Roch; Girardin, von Dach (74e Da Costa), Dumas, Pajovic; Silvestri, Le Franc, Martin (90e Warpelin), Potier (90e Messomo) ; Bodenmann (74e Rahm), Jesic. Entraîneur: Micael Dias. Sion: Bottega; Stevelmans (83e Rossier), Dumauthioz, Ferreira, Grivaz; Tengue (83e Arlettaz); Rocha (70e Martinez), Jordan (83e Fontannaz), Lazdauskaite, Défayes (31e Peatterson); Aymon. Entraîneur: Julien Marendaz. Avertissements: 38e Stevelmans. 90e Arlettaz.



