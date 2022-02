Football – Yverdon rentre bredouille de Vaduz Les Liechtensteinois se sont imposés 2-0 et restent au contact des deux premiers de Challenge League. Dans ce classement, cinq équipes, dont Yverdon et Neuchâtel Xamax, se retrouvent avec 30 points. Claude-Alain Zufferey

William Le Pogam (ici face à Xamax) et Yverdon se sont inclinés 2-0 à Vaduz, samedi soir. keystone-sda.ch

Yverdon Sport est rentré bredouille d’un long déplacement au Liechtenstein. Sur la pelouse du Rheinpark Stadion, Vaduz s’est imposé 2-0. Les Vaudois ont eu la possession de balle (55%), mais ne sont pas parvenus à concrétiser cette domination. La première période s’est soldée par un 0-0.

Au retour de la pause, les Liechtensteinois ont ouvert le score sur penalty (65e). C’est Tunahan Cicek qui est parvenu à battre le portier Kevin Martin. Puis c’est Simone Rapp qui a doublé la mise huit minutes plus tard, mettant fin aux espoirs des visiteurs. Yverdon a cadré quatre de ses onze envois en direction de la cage de Benjamin Büchel.

Cinq équipes avec 30 points

Les Yverdonnois n’avaient plus vraiment l’habitude de perdre. Leur dernière défaite remontait au 26 novembre 2021 à Neuchâtel. Par la suite, ils ont réalisé trois victoires et trois matches nuls.

Dans les autres rencontres de la soirée, le dernier Kriens s’est fait écraser par Aarau (0-5) et Wil a battu Schaffhouse 3-2. Au classement de Challenge League, la situation est plus serrée que jamais. Vaduz est parvenu à s’extraire d’un gros peloton et, avec ses 38 points, lorgne les deux premières places occupées par Winterthour (39 points) et Aarau (41 points). Derrière, cinq équipes ont 30 points, soit du 4e au 8e. Et Wil classé 9e en est à 28 points. Le suspense est entier.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.