Énergie renouvelable – Yverdon se lance dans la prospection géothermique Son programme de recherche en surface se fera en commun avec le maraîcher Stoll et le Groupe Orllati, qui ont aussi un permis dans la région. Fabien Lapierre

En 2011, des recherches de pétrole avaient eu lieu par camion vibreur au sud d’Yverdon. Cette fois, c’est la zone en arrière-plan qui sera prospectée de la sorte. Vanessa Cardoso – Archives

Elle ne s’appelle pas Yverdon-les-Bains pour rien. De l’eau chaude se trouve dans son sous-sol et bénéficie au thermalisme peut-être depuis l’époque romaine. Une source est actuellement captée à 600 m de profondeur par le Centre thermal. Le grand mystère réside dans la connaissance précise de l’ensemble du réseau d’eau, entre les failles et les couches géologiques, de sa chaleur et de son débit.