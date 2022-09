Insuffisance énergétique – Yverdon se prépare à affronter une pénurie La cité thermale a mis en place une cellule de crise en cas de manque d’électricité et de gaz cet hiver. Cette task force n’a pour le moment pas pris de mesures concrètes.

Une cellule de crise a été mise sur pied à Yverdon pour gérer une éventuelle pénurie énergétique cet hiver. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Yverdon-les-Bains a présenté lundi son dispositif pour affronter une potentielle pénurie d’électricité et de gaz cet hiver. Parmi les premières villes à le faire, la cité thermale a notamment mis en place une cellule de crise.

Cette task force n’a pas encore pris de décision concrète, mais entamé un travail préparatoire. «Nous ne sommes pas devant un mur, nous avons le temps de nous préparer», a relevé devant la presse Pascal Pittet, directeur de la sécurité publique à Yverdon et chef de cette cellule de crise.

Une concertation est actuellement menée dans les différents services de la ville. L’objectif consiste à présenter à la Municipalité, fin novembre, une liste de mesures qui pourraient être appliquées.

Parmi les pistes envisageables et recommandées par l’Union des villes suisses, le municipal en charge des énergies, Benoist Guillard, a cité une baisse de la température dans les bâtiments publics ou encore une diminution de l’éclairage public.

Il est toutefois encore trop tôt pour dire ce qu’il en sera concrètement. Tout dépendra de l’évolution des prochaines semaines et des décisions prises à Berne et Lausanne. «Nous ne voulons pas être pris à contre-pied avec des annonces qui seraient faites ensuite par la Confédération ou le Canton», a noté Pascal Pittet.

D’où l’importance, selon Benoist Guillard, que la Confédération établisse «une hiérarchie claire» dans la gestion de cette crise. «Le Covid-19 nous a appris que l’on devait mieux se coordonner», a reconnu l’élu des Verts.

Sites sensibles

En attendant, la deuxième ville du canton a déjà établi une liste de dix sites sensibles qui ne doivent pas être affectés en cas de coupure électrique. Les hôpitaux figurent en tête, suivis par la Step, diverses stations de pompage, la police ou encore les pompiers.

Un crédit de 1,1 million de francs vient d’ailleurs d’être transmis au Conseil communal pour mener divers travaux visant à «sécuriser l’alimentation électrique de ces installations vitales», a indiqué Jean-Michel Germanier, chef du service des énergies.

Parallèlement, des simulations ont été menées pour évaluer les répercussions d’éventuels délestages, qui impliquent de couper à intervalles réguliers l’électricité de quartiers entiers.

Yverdon mise aussi sur des campagnes de communication, auprès de la population et des entreprises, pour les inciter à économiser de l’énergie et à les préparer à une éventuelle pénurie.

Électricité: 17 francs de plus par mois

Lundi également, et comme d’autres villes avant elle, Yverdon a annoncé une hausse moyenne des tarifs d’électricité de 13 ct/kWh. Cette augmentation représentera pour un ménage standard environ 17 francs de plus par mois (+45% sur un an).

Pour amortir le choc, la Municipalité a validé un prélèvement de deux millions de francs dans le fonds pour fluctuation des prix de l’électricité. Sans cela, la hausse aurait été encore supérieure de 2,5 ct/kWh.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.