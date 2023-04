Football – Yverdon signe une nouvelle remontada Menés de deux longueurs à la mi-temps, les Nord-Vaudois ont fini par renverser Schaffhouse (3-4) et conforter un peu plus leur place de leader de Challenge League. André Boschetti

Le gardien d’Yverdon Kevin Martin a souffert avant de vois son équipe s’imposer. keystone-sda.ch

Cet Yverdon Sport est décidément aussi imprévisible qu’indomptable! Mené de deux longueurs à la pause sur la pelouse d’un FC Schaffhouse qui sortait de deux larges victoires (4-1) contre Wil et Vaduz, le leader de Challenge League a une fois encore trouvé l’énergie et le courage de ne pas baisser les bras. Pour signer en fin de partie une nouvelle petite remontada qui lui permet de conforter un peu plus encore sa première place au classement.

La soirée n’avait pourtant pas bien commencé du tout pour les Nord-vaudois. Alors que leur arrière-garde montrait d’encourageants signes de solidité depuis la reprise, en janvier, elle a commis trois grossières erreurs lors d’une première mi-temps pourtant équilibrée. Trois offrandes dont ont su parfaitement tirer profit les joueurs de Hakan Yakin pour inscrire trois buts et ainsi réduire presque à néant la belle réaction vue après l’ouverture du score schaffhousoise signée Padula sur un corner bien tiré par Gonzalez (14e).

Cette égalisation provisoire, les Yverdonnois l’ont obtenue sur un penalty justement accordé par l’arbitre pour une faute sur Ninte. Une sanction que transformait imparablement Kabacalman (25e). Une parité qui n’allait toutefois pas se prolonger très longtemps. Sept petites minutes seulement plus tard, un débordement de Lika côté gauche était suivi d’un habile centre en retrait qui trouvait un Mariani esseulé à la hauteur du point de penalty. Une aubaine que l’ailier ne ratait pas. Peut-être un brin déstabilisé par ce coup du sort, et surtout en retard, Malula stoppait ensuite irrégulièrement Navarro. Pour un nouveau penalty que le spécialiste qu’est Serge Müller transformait à son tour (38e).

Reconnaissant de tant de générosité, Alpsoy décidait contre son gré de relancer le suspense dès l’entame de la seconde mi-temps. Seul et dernier homme à une trentaine de mètres de son but, le milieu de terrain alémanique se faisait subtiliser la balle par Beyer qui ne se privait pas de ramener les siens à une longueur grâce à une belle frappe croisée (50e). Une réduction du score qui donnait des ailes à Yverdon. Des efforts qui allaient être récompensés au cours d’un dernier quart d’heure complètement fou. D’abord lorsque Ninte reprenait de volée un bon centre de Malula (78e) puis grâce à une frappe magistrale en pleine lucarne, de plus de 25 mètres, signée Vichy (82e).

Un succès que l’arbitre, M. Turkes, entérinait définitivement en annulant un but égalisateur schaffhousois au bout des arrêts de jeu suite à une faute sur Kevin Martin. Trois points d’autant plus précieux que le FC Wil a, lui, renoué avec cette victoire qui le fuyait depuis six matches en s’imposant de justesse à Neuchâtel (1-0, lire ci-dessous).

Afficher plus wefox Arena. 1062 spectateurs. Arbitre: M. Turkes Buts: 14e Padula 1-0, 25e Kabacalman (penalty) 1-1, 32e Mariani 2-1, 38e Müller (penalty) 3-1, 50e Beyer 3-2, 78e Ninte 3-3, 82e Vishi 3-4. Schaffhouse: Ruberto; Krasniqi, Müller, Padula, Lika; Hamdiu; Alpsoy (76e Stevic), Gonzalez; Mariani (76e Lurvink), Navarro, Vogt (63e Bobadilla). Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Gétaz, Theler (93e Rodrigues); Silva, Kabacalman; Berdayes (64e Vishy), Fargues (64e Maurin), Beyer (87e Lusuena); Ninte (87e Hautier). Avertissements: 28e Padula, 42e Theler, 57e Ruberto, 81e Stevic, 88e Lika, 94e Krasniqi, 94e Malula.

Notes: Schaffhouse sans Bunjaku, Kalem, Rhyner, Sahitaj ni Sliskovic (blessés). Yverdon sans Le Pogam (suspendu), Samardzic, Zock ni Sörensen (blessés).

Afficher plus Débouté par le Tribunal arbitral du sport, la semaine dernière, Neuchâtel Xamax n’a plus qu’une option s’il n’entend pas prendre part au barrage face à un club de Promotion League: gagner des matches sur le terrain. Il aurait dû le faire dès vendredi soir en recevant le FC Wil, qui n’était pas dans la forme de sa vie puisqu’il n’avait récolté que deux petits points lors de ses six dernières sorties en Challenge League. Mais une nouvelle fois, les Neuchâtelois ont été trop peu efficaces en attaque. En manque de confiance, ils ont trop souvent manqué d’impact dans le dernier geste. Et lorsque l’on ne marque pas… un but de l’adversaire permet de s’imposer. C’est ce qui s’est passé à la Maladière où Wil a gagné 1-0. Les Neuchâtelois peuvent nourrir quelques regrets, car ils n’ont pas été dominés par les Saint-Gallois. Ils ont juste cédé sur un penalty transformé par Nikolas Muci à la 33e minute de jeu. La faute préalable de Nikki Havenaar dans les 16 mètres n’avait vraiment pas lieu d’être. Car Michael Heule était très excentré et n’aurait pas pu mettre en danger le gardien neuchâtelois. Xamax reste donc à la dernière place du classement avec 19 points. Ses adversaires directs, Vaduz et Bellinzone, qui s’affronteront dimanche, ont donc marqué des points sans jouer. CAZ

