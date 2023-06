À la recherche d’un stade – Yverdon Sport à Bienne? Le président biennois dit non La piste qui veut qu’YS puisse éventuellement disputer ses premiers matches de Super League «à domicile» à la Tissot Arena n’est pas si chaude. L’idée ne plaît en tout cas pas à Dietmar Faes. FRA/FVA

Le Stade municipal d’Yverdon devra attendre avant de voir Yverdon Sport y jouer ses matches de Super League. © J-P GUINNARD

«Il serait plus raisonnable pour Yverdon Sport de regarder du côté de Lausanne ou Neuchâtel.» – «Notre terrain naturel se dégrade facilement. Ce serait pire si on y ajoutait les matches d’Yverdon.» – «Cela poserait aussi un problème avec les vestiaires: mes joueurs seraient obligés de vider leurs casiers pour faire de la place aux Yverdonnois.» – «Même si j’ai beaucoup d’estime et d’admiration pour le travail réalisé par Yverdon, mon intérêt premier, c’est le FC Bienne.»

Voilà, en vrac, quelques phrases prononcées par Dietmar Faes, le président du FC Bienne. Dans une affaire où la situation évolue à chaque minute, une précision importante: ces mots ont été articulés mardi. Avant que «La Région» n’écrive, dans son édition de jeudi, que Bienne aurait donné son feu vert à l’accueil d’Yverdon Sport pour que le club nord-vaudois puisse y disputer ses premiers matches de Super League la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, l’intervention de l’homme fort du FCB a de quoi refroidir. Même si le club n’est pas propriétaire de son stade, la Tissot Arena, et que les autorités cantonales et de la ville ne se sont pas prononcées. Pour rappel, Yverdon Sport a besoin d’une enceinte de substitution en attendant que les travaux de mise aux normes de la Super League de son Stade municipal soient terminés.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.