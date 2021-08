Football – Yverdon-Sport cale encore, Xamax en leader Yverdon a perdu une vraie course-poursuite à Schaffhouse (4-3), lors de la 5e journée de Challenge League. Neuchâtel Xamax fait quant à lui un beau leader. Dimanche, les Neuchâtelois n'ont fait qu'une bouchée de Wil (3-0). Sport-Center

Uli Forte a du pain sur la planche. keystone-sda.ch

Yverdon n'a toujours pas décollé cette saison. Les Nord-Vaudois ont perdu un véritable «thriller», dimanche, sur le pelouse du FC Schaffhouse d'Hakan Yakin. Les hommes d'Uli Forte ont été menés 1-0, ont dominé 1-2 juste après la pause, avant de s'effondrer dans le sprint final.

Les Yverdonnois occupent actuellement la place de lanterne rouge de la 2e division, à égalité de point (1) avec le FC Kriens, mais une différence de buts défavorable (-9 contre -7) et un match de plus de disputé. La trêve internationale arrivera donc à point pour que le nouveau coach du Stade Municipal puisse travailler les fondamentaux.

Près de 3500 spectateurs n'ont pas perdu leur après-midi à la Maladière. Ils ont vu les Rouge et Noir disposer tranquillement de Wil, grâce à des performances majuscules de Louis Mafouta et de Maren Haine-Selassie. Le premier a marqué une fois (77e) et distillé deux passes décisives au second (18e et 53e).

Ce succès, rendu encore un peu plus simple par les expulsions tardives de Valon Fazliu et de Serkan Izmirlioglu, a permis à la troupe d'Andrea Binotto de rester invaincue cette saison. Xamax compte toujours deux longueurs d'avance sur Winterthour, vainqueur samedi à Kriens (2-3), et quatre sur Aarau, défait vendredi par Vaduz à domicile (1-3).

