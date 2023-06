Nouveaux propriétaires – Yverdon Sport, c’est l’Amérique Mario Di Pietrantonio a vendu ses actions à l’entrepreneur texan Jamie Welch. Le club néo-promu en Super League sera désormais présidé par Jeffrey Saunders. Valentin Schnorhk

Jamie Welch, le nouvel actionnaire majoritaire d’Yverdon Sport, s’est exprimé par le biais d’un message vidéo. Il est observé de près par Jeffrey Saunders, nouveau président assis aux côtés de son prédécesseur Mario Di Pietrantonio. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

C’était un joli conte de fées. En 2014, Yverdon Sport était en 1re ligue et n’aspirait plus à grand-chose, le temps du président Paul-André Cornu, des débuts d’entraîneur de Lucien Favre et de la Super League étant révolu depuis un bon moment. En 2023, le club nord-vaudois a retrouvé l’élite. Entre-deux, un homme: Mario Di Pietrantonio. Celui de la rédemption. Et celui du monde d’avant, désormais. Depuis jeudi, Yverdon Sport vogue sous pavillon américain: Jamie Welch en est le nouvel actionnaire majoritaire, Jeffrey Saunders le président.