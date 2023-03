Football – Yverdon Sport de nouveau rejoint à la dernière minute Les Verts allaient empocher le choc au sommet face à Wil, vendredi. Josias Lukembila a égalisé à la 94e (1-1). Les Nord-Vaudois connaissent bien ce scénario… Florian Vaney Yverdon

Il faut d’abord s’imaginer l’atmosphère de fin de série, de retour à la normale, de début de la fin. La brume qui enveloppe le Stade municipal, la présence d’une bête noire nommée FC Wil en face, les cinq points lâchés récemment en fin de match face à Thoune et Vaduz toujours en travers de la gorge. On peut y ajouter le rappel à l’ordre présidentiel survenu dans la semaine. Des signaux, beaucoup de signaux là pour faire croire que la première place de Challenge League potentielle au bout de la soirée n’est qu’un mirage, que les prévisions du jour envoient plutôt Yverdon Sport vers le bas que vers le haut.

La tension palpable

Sauf qu’YS possède au moins autant de mordant que de ressources. La tension était là, palpable, évidente pour une rencontre entre le leader et son dauphin. Elle n’a pas manqué de se faire ressentir dans l’attitude de Marco Schällibaum, le coach yverdonnois ayant fait passer une soirée particulièrement rude aux oreilles de son ailier Marculino Ninte. Mais les Verts ont sorti de leur chapeau une première mi-temps particulièrement aboutie, notamment grâce à l’abattage de leur tout frais trentenaire William Le Pogam. Et aux qualités toujours plus bluffantes de Brian Beyer, un homme qui jouait encore à Bienne il y a une année.

En s’appuyant sur la technique d’Ali Kabacalman en relais, le Français a mené une rupture à toute allure. La situation est partie d’un coup franc intéressant de Wil, elle s’est terminée une poignée de secondes plus tard dans les filets saint-gallois (31e, 1-0). C’était déjà beaucoup pour une équipe qui avait perdu ses deux premiers face-à-face de la saison 4-0 et 3-1.

Wil sans solution… ou presque

Tout allait bien, Yverdon se montrant parfait dans son attitude défensive. Oui, le retour au jeu du buteur Koro Koné (entré à la 65e, pour la première fois de l’année) passait un peu inaperçu: c’était pour la bonne cause. La meilleure attaque du championnat ne trouvait quasiment pas la moindre solution. Jusqu’à la dernière seconde. Cette 94e minute qui a vu Josias Lukembila profiter d’un ballon aérien pour tromper Kevin Martin et égaliser. Yverdon connaît la musique. Du déjà-vu. De la frustration. Il faudra attendre avant de prendre seul les commandes de Challenge League.



Yverdon Sport - Wil 1-1 (1-0) Afficher plus Stade municipal, 1015 spectateurs. Arbitre: Sven Wolfensberger. Buts: 31e Beyer 1-0; 94e Lukembila 1-1. Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Gétaz, Le Pogam; Silva, Kabacalman (79e Lusuena); Hautier (79e Sörensen), Beyer (89e Beleck), Ninte (65e Kone); Berdayes (89e Maurin). Entraîneur: Marco Schällibaum. Wil: Baumann; Dickenmann (70e Muci), Montolio, Wallner, Heule (89e Cueni); Muntwiler, Maier (89e Altmann), Zumberi (70e Ndau); Bahloul (56e Brahimi), Silvio, Lukembila. Entraîneur: Brunello Iacopetta. Avertissements: Sauthier (13e, jeu dur), Hautier (29e, jeu dur), Silva (34e, jeu dur), Dickenmann (50e, jeu dur), Montolio (90e), Heule (95e).



