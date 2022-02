170 pages pour 28 ans d’histoire – «Yverdon Sport FC» s’est écrit au carrefour d’une histoire unique De Lucien Favre à Djibril Cissé, le destin récent du club nord vaudois s’est forgé à coups de personnalités inimitables et de récits éternels. Tim Guillemin y a trempé sa plume. Florian Vaney

De gauche à droite: Paul-André Cornu (ancien président d’Yverdon Sport), Philippe Dubat (éditeur), Mario Di Pietrantonio (président d’YS) et Tim Guillemin, journaliste et auteur du livre. FLASHPRESS/ALLENSPACH

Sur sa table de chevet d’adolescent, deux livres. la Bible et sa bible à lui: «Yverdon-Sports, les années promotion». «L’un s’ouvrait plus souvent que l’autre…» Un ouvrage signé Jean-Marc Brauch, dévoilant les pérégrinations qui ont mené à la première ascension du club nord-vaudois en LNA en 1993, et renfermant le début d’une passion pour l’ado. Celle pour une équipe qu’il ne quittera plus des yeux. Celle de l’écriture, aussi, qui le mènera bientôt à une carrière de journaliste.