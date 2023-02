Football – Yverdon Sport, la force tranquille Les Verts sont un leader de Challenge League qui ne doute pas. Vendredi face à Stade Lausanne Ouchy, la solution est venue d’une frappe géniale de Nehemie Lusuena (1-0). Florian Vaney Yverdon

Nehemie Lusuena et Brian Beyer fêtent le but. keystone-sda.ch

C’était une de ces drôles soirées de Challenge League où personne n’arrive vraiment à donner vie à ses idées. Où personne ne parvient tout à fait à s’enflammer. Où l’on considère poliment que les défenses font quand même bien leur travail. Bref, où l’idée insistante de pouvoir aller défier l’élite la saison prochaine paraît presque encombrante. Puis l’éclair: cette frappe de Nehemie Lusuena qui change le décor. Yverdon Sport ressemble définitivement à une équipe qui sait attendre son heure.

Les Nord-Vaudois l’ont emporté 1-0 face à Stade Lausanne Ouchy grâce à leur pur produit local. Celui qu’YS est fier depuis des années de pouvoir mettre en avant pour mieux vanter son attachement à sa région a tout fait seul. Volé le ballon à un Giovani Bamba plutôt maladroit en la circonstance, pris quatre grandes foulées plein centre, glissé le ballon d’une frappe géniale dans le petit filet. Les Yverdonnois en avaient pris cinq face au SLO en novembre. Ils tenaient leur revanche. Et vu qu’un match de Nehemie Lusuena n’est jamais complet avant qu’il n’ait écopé de son traditionnel avertissement, M. Odiet lui l’a tendu à la 83e.



Le milieu de terrain a trouvé la faille à la 70e minute. Pourquoi c’est important? Parce que c’est exactement à ce moment que les Verts avaient fait la différence une semaine plus tôt à Bellinzone (victoire 2-0). On peut y voir un symbole de sérénité et de confiance en leurs moyens. De ceux qui donnent beaucoup de crédit à Marco Schällibaum et ses protégés, qui continuent d’avancer dans un environnement au sein duquel leur club pourrait changer de mains à tout moment.

Pendant qu’Yverdon Sport prend les commandes de Challenge League, Stade Lausanne recule. La faute à un second derby successif perdu. Rien de grave, rien d’inquiétant. Même si les Stadistes peuvent se réjouir du retour prochain de leur meilleur buteur Teddy Okou, encore absent vendredi.



Yverdon Sport - Stade Lausanne Ouchy 1-0 (0-0)

Stade Municipal, 930 spectateurs. Arbitre: Maxime Odiet.

But: 70e Lusuena 1-0.

Yverdon: Martin; Sauthier, Hajrovic, Gétaz, Le Pogam; Silva (78e Zock), Lusuena; Hautier (78e Kabacalman), Beyer (89e Vishi), Ninte (65e Beleck); Berdayes (89e Sörensen). Entraîneur: Marco Schällibaum.

SLO: Steffen; Pos, Kadima, Hajrulahu, Tsoungui; Bamba (76e Hadji), Akichi; Garcia (76e Abdallah), Bayard, Ajdini (66e Mulaj); Alounga (58e Danho). Entraîneur: Anthony Braizat.

Avertissements: Pos (20e, jeu dur), Silva (31e, antijeu), Garcia (66e, réclamations), Akichi (72e, antijeu), Lusuena (83e, antijeu).



Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.