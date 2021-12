Football – Yverdon Sport: l’hiver sera serein, le printemps palpitant Fidèle à lui-même, YS n’a fait qu’une bouchée de Kriens vendredi pour conclure son premier tour en beauté (2-0). Florian Vaney - Yverdon

À Yverdon Sport, il y a les choses qui changent et celles qui ne bougent pas. Dans la première catégorie, on peut y mettre le joli paquet de supporters qui s’entassent désormais derrière le but au Stade municipal. La création d’un troisième (!) groupe de fans n’y est pas étrangère et la zone est à présent franchement bien fournie. Même si les chants continuent parfois de s’entremêler de manière pas toujours harmonieuse. Le show pyrotechnique d’avant-match a en tout cas fait son petit effet.

Dans ce qui change, il y a aussi le rôle de gardien. 17 matches, 17 titularisations de l’inamovible Mirko Salvi. Sauf que l’ancien portier de Lugano a vu rouge lors de la dernière sortie à Vaduz. Uli Forte a rapidement tranché entre Kevin Martin et le jeune Damien Buchard pour le remplacer vendredi soir face à Kriens: ce serait le premier nommé.

L’ancien dernier rempart du Lausanne-Sport joue gros à plus d’un titre. D’abord parce qu’il faut être à la hauteur du bon premier tour de Mirko Salvi. Ensuite parce qu’avec la suspension de deux matches du dernier nommé, une petite ouverture pour bousculer la hiérarchie pourrait se former. On a senti un trac légitime dans le jeu de Kevin Martin vendredi, mais l’homme n’a pas grand-chose à se reprocher: il a fait le job.

Comme Yverdon Sport dans son ensemble. Voilà ce qui ne change pas. Les hommes forts sont connus et répondent quasi toujours présent. William Le Pogam dans son couloir gauche, Hugo Fargues dans l’entrejeu (gros, gros match vendredi), Koro Kone devant. On ne touche pas plus à la progression des jeunes. Les Breston Malula, Mischa Eberhard ou Lewin Blum avancent de manière linéaire. Et comme c’en est devenu une très bonne habitude, les résultats tombent. Surtout à domicile.

Nuage de tranquillité

Cela a presque été facile face au condamné Kriens. Ce qui n’a jamais empêché YS de se ressembler, d’être fidèle à lui-même. Le souci de ne pas se découvrir (les Lucernois n’ont globalement pas inquiété Kevin Martin), de la rigueur au duel et au deuxième ballon et ces occasions qui, inévitablement, finissent par se présenter.

Le duo d’attaque Koro Koné/Steve Beleck s’est associé pour concrétiser une première fois juste avant la pause. Leur réussite doit autant au premier, qui a frappé et dont le nom se retrouve affiché au tableau d’affichage, qu’au second qui a eu la malice de laisser filer l’envoi entre ses jambes. Le numéro 2? Une frappe à effet splendide de Mischa Eberhard (80e). Le Bernois a peut-être reçu un peu d’aide du gardien adverse, mais il est juste de souligner que la chance lui a tourné le dos dix minutes plus tard, lorsque sa tentative finissait sa course à l’angle du poteau et de la latte.

Voilà Yverdon Sport en vacances, surfant sur un nuage de tranquillité. Les perspectives du printemps ne pourront être que réjouissantes.

Yverdon Sport - Kriens 2-0 (1-0) Afficher plus Stade municipal, 715 spectateurs. Arbitre: Luca Piccolo. Buts: 45e Kone 1-0; 80e Eberhard 2-0. Yverdon: Martin; Malula, Hajrovic, Gétaz; Blum (72e Jaquenoud), Lusuena (58e Eberhard), Silva, Fargues (76e Kabacalman), Le Pogam; Kone (72e Eleouet), Beleck (58e Vladi). Entraîneur: Uli Forte. Kriens: Brügger; Bollati (46e Harambasic), Isufi, Goelzer, Busset (40e Sukacev); Lang, Yesilcayir (73e Sessolo), Mistrafovic (58e Bürgisser), Balaruban; Aliu; Avdijaj (73e Marleku). Entraîneur: René van Eck. Avertissements: Lusuena (9e, jeu dur), Alui (27e, antijeu), Yesilcayir (29e, antijeu), Malula (47e, jeu dur), Martin (54e, antijeu), Hajrovic (55e, jeu dur).

