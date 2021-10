Une victoire au goût de sable – Yverdon Sport, maître des éléments Toujours plus sûr de sa force, YS s’est joué de Wil (3-0) dans des conditions originales. Florian Vaney

Koro Koné (deux buts) a dompté le sable et le FC Wil. Gabriel Lado

La nouvelle ne date pas d’hier: la pelouse du stade municipal d’Yverdon peut être magnifique. C’est ce que le monde du football professionnel suisse a (re)découvert cet été, lorsque Yverdon Sport a rejoint la Challenge League. Un billard parfaitement tondu qui colle à merveille avec le charme des lieux. Seulement, le terrain en question peut aussi devenir rapidement, disons, moins praticable à force d’être piétiné. C’est malheureusement le chemin qu’il était en train de prendre à mesure que l’hiver approche.

Il faut peut-être y voir un argument de plus du sérieux yverdonnois: le club s’est vu offrir (puisque la manœuvre a été opérée par la Ville) un coûteux sablage de son terrain durant la semaine. Objectif, le conserver dans le meilleur état possible jusqu’à la pause hivernale. Sauf que le sable en question n’est pas descendu dans les couches aussi vite qu’escompté à cause d’une histoire de hauteur de gazon, s’est fait un plaisir d’expliquer le très compétent jardinier des lieux. En plus d’un match de foot de bon niveau, les 540 spectateurs du YS - Wil de samedi soir ont ainsi également pu assister à une partie dans des conditions originales. Quelques glissades, des nuages de sable qui suivaient la foulée des joueurs: il a fallu composer avec une dimension supplémentaire qui n’a en rien gâché le spectacle.