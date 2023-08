Football – Yverdon Sport n’a pas pesé bien lourd à Lugano YS sait à quoi s’en tenir: un début de championnat de Super League ardu. S’il l’avait oublié, Lugano lui l’a rappelé dimanche au Tessin. Score final: 6-1. Florian Vaney

Anthony Sauthier et Yverdon ont sombré dimanche au Cornaredo. Keystone

Retour à la normale. L'exploit d'Yverdon Sport à la Tuilière est resté sans lendemain. Les Verts ont subi la loi d'un bon Lugano dimanche au Tessin. Voilà qui rappelle qu'YS reste une équipe en construction et qu'elle doit être jugée ainsi. Cela n'excuse pas tout, cela ne vaut pas comme une immunité contre la relégation, mais la période doit permettre au néo-promu de se mettre à niveau. La suite viendra bien assez vite.

En temps normal, Kevin Martin aurait effectué les quelques parades décisives pour laisser au score des allures plus respectables. Mais le gardien nord-vaudois n'a pas échappé à l'après-midi compliquée vécue par les visiteurs. Ou, disons, les 70 minutes de galère qui ont suivi un début de scénario idéal pour les hommes de Marco Schällibaum.

Kevin Carlos a montré d’évidentes qualités en pointe depuis son arrivée à YS cet été. À la 8e minute, l'Espagnol bousculait juste ce qu'il fallait son vis-à-vis pour ne pas faire faute et se retrouver seul à la réception d'un centre de William Le Pogam. 1-0. Derniers sourires sur les visages yverdonnois.

Le public du Cornaredo n'avait en revanche pas fini de voir celui de Mattia Bottani. Le fantasque numéro 10 entrait dans la danse dès son décalage pour Jonathan Sabbatini sur le 1-1 (24e). Une latte, un but splendide et une autre passe décisive plus tard, la partie avait complètement tourné. Le dénouement pouvait bien être incontestable, Mohamed Tijani avait la mauvaise idée de recevoir deux avertissements successifs, le second pour avoir applaudi l'arbitre. Yverdon Sport recevra donc Servette dans deux semaines sans son défenseur central. Un secteur dans lequel son banc ne lui offre pas tant de solutions. Il faudra pourtant en trouver.



Lugano – Yverdon Sport 6-1 Cornaredo. Arbitre: Mirel Turkes. Buts: 8e Carlos 0-1; 24e Sabbatini 1-1; 34e Vladi 2-1; 41e Bottani 3-1; 51e Cimignani 4-1; 65e Valenzuela 5-1; 81e Steffen 6-1. Lugano: Saipi; Arigoni (30e Espinoza), Hajrizi, Hajdari, Valenzuela; Bislimi (63e Grgic), Sabbatini; Steffen, Bottani (63e Babic), Cimignani (63e Macek); Vladi (71e Celar). Entraîneur: Mattia Croci-Torti. Yverdon: Martin; Sauthier, Del Fabro, Tijani, Le Pogam; Cespedes, Oum Gouet; Tasar (71e Maurin), Alves (71e Klepac), Lungoyi (46e Rodrigues); Carlos (46e Beyer). Entraîneur: Marco Schällibaum. Avertissements: Hajdari (37e), Bottani (42e), Bislimi (59e), Tijani (81e). Expulsion: Tijani (81e, antisportivité).

