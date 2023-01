Club à vendre – Yverdon-Sport n’a toujours pas trouvé preneur Alors qu’il espérait s’en séparer l’automne passé déjà, Mario Di Pietrantonio est toujours aux commandes du club vaudois. Pourquoi cette reprise différée? L’intéressé s’en explique. Nicolas Jacquier

Patron d’Yverdon-Sport, Mario Di Pietrantonio n’a pas encore bouclé la vente d’un club qu’il préside depuis 2014. PATRICK MARTIN/24HEURES

Normalement, Yverdon-Sport ne devrait plus appartenir à Mario Di Pietrantonio. On sait que le boss du stade Municipal cherche à s’en désengager depuis plusieurs mois. La vente aurait dû être finalisée en octobre déjà, mais le dossier n’est toujours pas bouclé; et peut-être ne le sera-t-il même jamais sous sa forme actuelle. «Cela avance toujours mais très doucement, résume le mécène d’YS. En Suisse, il est très compliqué de vendre un club.»