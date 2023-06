Football – Yverdon-Sport repris par des Américains Propriétaire depuis neuf ans, Mario di Pietrantonio a revendu le club néo-promu en Super League à Jamie Welch. Jeffrey Saunders est le nouveau président. Valentin Schnorhk Yverdon

Jeffrey Saunders, le nouveau président d’Yverdon Sport. keystone-sda.ch

Yverdon-Sport passe sous pavillon américain. Neuf ans après avoir repris le club nord-vaudois, alors en 1re Ligue, Mario di Pietrantonio est parvenu à vendre. Présenté jeudi à la presse, le nouvel actionnaire majoritaire est Jamie Welch, un entrepreneur américain.

Le nouveau président d’Yverdon-Sports sera également un Américain. Jeffrey Saunders, a été par le passé en poste au Portugal, du côté d’Estoril. À noter que le changement d’actionnariat doit encore être validé par la Swiss Football League dans les jours à venir.

Le nouveau président a pour ambition de maintenir le club en Super League, dit-il dans le communiqué des Vaudois: «Nous tenons à montrer que ce n’est pas un miracle si Yverdon Sport est parvenu jusqu’à la Super League. Le club mérite d’être là et compte s’y installer durablement. Pour y parvenir, nous voulons établir des bases toujours plus solides en nous entourant de partenaires locaux, romands, et en professionnalisant un maximum la structure.»

Filippo Giovagnoli a été nommé comme nouveau directeur technique alors que Marco Degennaro reste directeur général.

