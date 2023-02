Surprise en Challenge League – Yverdon Sport, un coleader qui ne cesse de progresser Malgré une préparation chaotique et aucune arrivée durant le mercato, les Nord-Vaudois réussissent un carton plein depuis la reprise. Grâce notamment à une étonnante solidité défensive. André Boschetti

Nicolas Gétaz - ici face au Thounois Gabriel Kyeremateng - et Yverdon Sport ont beaucoup travaillé pour trouver le bon équilibre défensif et ainsi limiter ces errements qui leur ont coûté cher lors de la première phase du championnat. KEYSTONE

Reçu six sur six! Avec le LS, Yverdon Sport est la seule des 20 équipes de SFL à avoir réussi une entrée en matière sans tache en 2023. Si la montée en puissance des Lausannois de Ludovic Magnin - qui restent les grands favoris à la promotion malgré une première partie de saison très décevante - était à la fois espérée et attendue du côté de la Tuilière, la brillante confirmation des Nord-Vaudois est une excellente, et un brin étonnante, nouvelle.