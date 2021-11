Après la défaite à Aarau – Yverdon Sport, un cœur de cible à onze mètres Sept matches, pas le moindre but pris dans le jeu, mais deux défaites (1-0 à Aarau samedi). À chaque fois à cause d’un penalty. La tendance est folle, même si la vérité reste fragile. Florian Vaney Aarau

Keystone

Pour Yverdon Sport, tout n’est que penalty actuellement. Ses plus grands exploits (Zurich), ses victoires à l’arraché (Thoune), ses revers les plus froids (Winterthour, Aarau). Ses seuls revers, en fait. Mais surtout, sa seule faille exploitée.

Voilà deux mois, ou sept matches, que les Yverdonnois n’ont plus encaissé le moindre but dans le jeu en Challenge League. La statistique est impressionnante. Surtout pour un néo-promu. Surtout pour une ligne défensive quasi intégralement remaniée cet été. Reste qu’elle dit plus une tendance qu’une vérité. Yverdon n’est pas intouchable. Il a fallu un coup de sifflet à retardement contre Thoune, toute la maladresse d’Alban Ajdini contre Stade-Lausanne ou les parades à répétition de Mirko Salvi à Aarau pour maintenir le château de cartes debout. Pour ne citer que les trois derniers exemples en date.