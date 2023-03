La 1re place attendra – Yverdon Sport, une âme pour faire face aux épreuves Les Nord-Vaudois ont lâché des points pour la troisième fois de suite en fin de match (1-1 face à Wil). L’enthousiasme qu’ils dégagent et suscitent reste intact. Florian Vaney, Yverdon

Koro Kone (à gauche), à lutte pour le ballon avec le defenseur du FC Wil Genis Montolio, a fait son retour avec Yverdon. keystone-sda.ch

L’ivresse des bons résultats vaut ce qu’elle vaut. Elle aide à peindre le tableau plus bleu qu’il ne l’est. Elle gomme les problèmes, attire les compliments. C’est valable pour cet Yverdon Sport qui se trouvait à deux doigts (une minute…) de prendre seul les commandes de Challenge League vendredi soir comme pour à peu près toutes les équipes de toutes les divisions aux quatre coins du monde. Reste qu’avec ce que présentent les Verts depuis le début de l’exercice, il faut aller plus loin que le compliment basique. Un match d’YS cette saison, c’est un plaisir pluriel. Et l’assurance d’un rendez-vous avec une âme, qu’il faut espérer assez solide pour résister à tous les aléas qui entourent le club (perte de points en fin de match, changement de présidence, éventuelle promotion…).