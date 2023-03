Le rêve continue – Yverdon Sport, une certaine idée du caractère Les Verts se sont réconciliés avec les fins de match dimanche à Neuchâtel. Deux buts dans les arrêts de jeu pour une retentissante victoire 1-2. Florian Vaney - Neuchâtel

Un dimanche dans la vie d’Yverdon Sport, unique et à la fois tellement familier. D’abord, c’est un bras levé. Celui de Gérard Castella en direction de Pino Varquez, assorti d’une phrase très explicite. «Avec tout ça, vous devez monter», pouvait lancer le responsable de la formation à Young Boys, venu en voisin, à l’entraîneur des gardiens d’Yverdon Sport. C’est ensuite un clin d’œil. Celui d’Anthony Sauthier à l’interview d’après-match. «De la chance, nous? Oui, celle d’un promu», a souri le solide latéral d’YS en s’empressant de préciser qu’il fallait le prendre sur le ton de la boutade. C’est enfin un coup d’œil. En direction du classement. Il ne reste plus que onze journées et les Yverdonnois, encore, toujours, inexorablement, font partie du wagon des promus provisoires pour la Super League.