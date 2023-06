Football – Yverdon Sport vers un repli stratégique à Bienne? Le club nord-vaudois, pas le bienvenu en Valais, se cherche toujours un stade provisoire pour évoluer en Super League à la reprise. Le Seeland est un sauveur potentiel. Robin Carrel

Le promu YS a reçu sa licence de jeu dans l'élite suisse en première instance. Mais depuis quelques jours, le doute a été savamment instillé dans les médias. Yverdon pourra-t-il jouer en Super League, malgré que le club du Stade municipal ait fait tout juste sur le pré comme en coulisses? La réponse tend toujours plus vers le «oui».

Dans le «24 Heures» du jour, François Armada, municipal des Bâtiments, est catégorique: «Les premiers travaux (ndlr: de mise aux normes de l'enceinte yverdonnoise) vont pouvoir commencer. On estime qu’on disposera de tout le matériel nécessaire début août. Et que le Stade municipal sera prêt pour la septième journée de championnat», soit à la fin du mois de septembre. Le démontage des mâts de l'éclairage va d’ailleurs débuter sous peu.

Cela oblige donc YS à trouver un point de chute l'espace de quelques matches ou à inverser ses premières parties à domicile jusqu'à ce que son stade soit utilisable. Et comme le stade de Tourbillon à Sion ne semble plus une solution crédible, les Nord-Vaudois auraient d'ores et déjà reçu l'accord de Bienne, comme écrin d'accueil temporaire, selon la Région Nord Vaudois. Une solution bienvenue et qui couperait l'herbe sous le pied de ceux qui pensaient faire annuler le barrage entre Sion et le Stade Lausanne Ouchy en balançant des rumeurs pas franchement fair-play.

Certains Vaudois se sont posé la question d'un éventuel partage de la Tuilière ou de la Pontaise pendant quelques semaines. Un cas de figure difficilement possible, dans la capitale olympique, qui abriterait ainsi trois équipes en Swiss Football League, avec les cortèges de supporters qui coupent la ville en deux tous les week-ends. Tout simplement impensable.

