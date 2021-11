Budget dans le rouge – Yverdon va créer 40 nouveaux postes Le plan d’investissement de la cité thermale prévoit un déficit de plus de 8 millions de francs, soit le double du précédent. Anetka Mühlemann DÉVELOPPEMENT SUIT

Pierre Dessemontet, cosyndic d’Yverdon et Fabrice Weber, boursier communal. DR

À Yverdon-les-Bains, nouvelle législature rime avec comptabilité de rupture. «La découverte de l’été, c’est à quel point la Ville apparaît sous-dotée par rapport aux tâches qui lui sont confiées, a déclaré ce lundi matin le cosyndic Pierre Dessemontet. Et ça, c’est le cas pour l’ensemble des dicastères.»

L’an prochain, le personnel devrait donc voir ses effectifs augmenter de 39,67 équivalents plein-temps. Si tous les services bénéficieront de nouveaux arrivants, c’est clairement celui de l’énergie, «un domaine qui rapporte, et même bien», qui aura le plus gros quota. Ce sang neuf permettra notamment de mener à bien les objectifs du plan climat et de digitalisation de la fonction communale.