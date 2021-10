Football féminin – «Yverdon va tout faire pour gagner ses premiers points» Servette Chênois affronte ce samedi Yverdon Sport pour le premier derby romand de la saison (18 h 15). Ancienne joueuse du club nord-vaudois, Nathalia Spälti se réjouit de ce match. Florian Paccaud Carouge

La Vaudoise de 23 ans sait que Servette devra imposer son jeu pour s’adjuger le derby. Eric Lafargue

Nathalia Spälti a rejoint Servette Chênois à l’été 2019 en provenance d’Yverdon. Les deux clubs se retrouvent ce samedi au Stade municipal (18 h 15) pour le premier derby romand de la saison. Si les tenantes du titre genevoises sont sur la papier largement favorites, la Vaudoise de 23 ans ne sous-estime pas pour autant les néo-promues. Nathalia Spälti se confie avant les retrouvailles avec son ancienne équipe.

Nathalia Spälti, comment abordez-vous ce derby?

J’ai hâte de jouer contre mon ancien club, c’est un match spécial pour moi. J’ai encore des copines qui évoluent à Yverdon. Il y a donc beaucoup d’impatience.

Quel est votre parcours?

J’ai commencé à Stade Nyonnais en junior D4 avec les garçons. Vers l’âge de 12 ans, j’ai été sélectionnée avec Team Vaud, pour lequel j’ai joué des M12 jusqu’au M19. Ensuite, la suite logique de Team Vaud, c’est la première équipe d’Yverdon, que j’ai rejoint à 18 ans.

Vous êtes largement favorites de ce duel…

Pour aucun match, on ne sous-estime l’adversaire. Chaque équipe a envie de battre les championnes. Aucune rencontre n’est facile. De plus, on sait qu’Yverdon n’a pas bien commencé le championnat et va tout faire pour gagner ses premiers points. On devra imposer notre jeu.

Est-ce facile de se concentrer sur le championnat, alors que mardi prochain, vous jouez contre la Juve en Champions League?

Bien sûr, on parle un peu entre nous de cette affiche de C1. Mais on prend match après match et on sait qu’on doit se concentrer sur Yverdon. Si on veut pouvoir disputer la Champions League la saison prochaine, il faut gagner chaque rencontre de championnat. C’est notre objectif.

