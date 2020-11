Difficultés liées au coronavirus – Yverdon veut créer un fonds de secours solidaire Les autorités veulent venir en aide à ceux qui passent entre les mailles du filet des aides possibles. Un budget d’un demi-million de francs est prévu. Frédéric Ravussin

La Ville d’Yverdon couvrira la somme retenue par des montants mis au budget 2020 et non dépensés. JEAN-PAUL GUINNARD

Les mailles du filet sont parfois trop lâches et certains passent à travers. C’est l’impression de la Municipalité d’Yverdon, qui aimerait créer avant la fin de l’année un fonds de secours solidaire de 500’000 francs destiné aux personnes et entreprises de la localité dont les revenus ont subi une baisse importante en raison de la pandémie de coronavirus.

«On pense notamment aux étudiants qui ont perdu leurs petits boulots.» Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon-les-Bains

Ce fonds s’adressera en priorité à ceux qui ont vu leurs revenus s’amenuiser considérablement malgré les indemnités fédérales et cantonales de type RHT (réduction de l’horaire de travail) et APG (allocations pour pertes de gains), ou parce qu’ils ne remplissent pas les critères pour les obtenir. «On pense notamment aux étudiants qui ont perdu leurs petits boulots, mais aussi à des artistes et des commerçants, tout comme des start-up et des associations», explique le syndic Jean-Daniel Carrard.

L’opération a été mise en œuvre très rapidement – en à peine une semaine – et sera soumise au Conseil communal le 10 décembre. Les 500’000 francs dédiés seront entièrement compensés par des montants prévus au budget 2020, mais non dépensés par les différents services de la Ville qui les ont identifiés à cet effet. Une commission chargée de l’attribution des aides sera mise sur pied et la procédure spécifique permettant d’y prétendre sera communiquée ultérieurement.