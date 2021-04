Aménagements et urbanisme – Yverdon veut faire de la place à la mixité dans ses cours d’école Les garçons ont tendance à s’installer au centre des préaux. La Ville les réagence différemment pour que les filles ne soient pas reléguées dans les bords. Frédéric Ravussin

Le Service de l’urbanisme de la Ville d’Yverdon repense actuellement ses cours d’école, afin qu’une meilleure mixité s’opère au centre de ces espaces. ©24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

Les petits garçons se sentent-ils plus légitimes dans la cour d’école que les petites filles, à l’image de ce qui est observé dans la rue pour les adultes? C’est ce dont se préoccupe – notamment – le Service de l’urbanisme de la Ville d’Yverdon. S’inspirant de modèles pris en Scandinavie, mais aussi en France, il repense actuellement ses cours d’école, afin qu’une meilleure mixité s’opère au centre de cet espace, avant et après les cours et – surtout – à l’heure de la récréation. Car, de fait, c’est bien dans les préaux que s’expérimentent aujourd’hui les premières inégalités de genre.