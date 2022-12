Stratégie de végétalisation – Yverdon veut planter 200 arbres Après avoir identifié plusieurs îlots de chaleur, la Commune va dépenser 1,2 million de francs pour accroître sa couverture végétale. Fabien Lapierre

Malgré son apparente verdure, le parc des Rives forme l’un des cinq principaux îlots de chaleur à Yverdon. Cette zone critique s’étend aux ateliers CFF et à la gare. 24HEURES

Plus d’arbres pour moins de chaleur. C’est ainsi que la Ville d’Yverdon entend accroître sa résilience face à des étés toujours plus caniculaires. Une stratégie de végétalisation assortie d’une enveloppe de 1,2 million de francs a été largement acceptée jeudi par le Conseil communal. L’essentiel du fonds servira à planter 65 arbres en milieu minéral et 135 autres en milieu perméable et semi-perméable – des essences mixtes adaptées au réchauffement climatique – précise le préavis.

«Nous avons un objectif qualitatif plutôt que quantitatif, tempère Brenda Tuosto, la municipale en charge de l’Environnement. Nous voulons surtout accroître l’indice de canopée.» L’élue socialiste se félicite du «fort soutien interpartis» obtenu et rappelle que pour un arbre malade coupé, entre deux et quatre sont déjà systématiquement replantés. Soutenant la démarche mais critiquant la méthode – pas assez de précisions sur les zones à végétaliser –, une partie du PLR s’est opposée ou abstenue.

Ces feuillus seront plantés dans les cinq îlots de chaleur repérés par un diagnostic territorial (la gare et les rives du lac, le centre historique, le secteur St-Roch et les zones industrielles des Petits Champs jusqu’à l’Hôpital et de la Blancherie). La température peut y dépasser de 5 à 8 degrés celle au niveau du lac. Les zones prioritaires à l’aménagement sont celles où la densité de population vulnérable est la plus importante (EMS, hôpital, écoles et accueil de jour).

«L’intégration de l’arbre devient maintenant un critère prépondérant dans les projets communaux. La Ville a une forte responsabilité écologique», souligne Brenda Tuosto. À titre de comparaison, Lausanne a lancé l’an passé son «objectif canopée» prévoyant de couvrir un tiers de sa surface avec 25’000 nouveaux arbres publics et privés d’ici à 2040. Nyon plantera de son côté 2500 végétaux.

