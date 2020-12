Mobilité sans pétrole – Yverdon veut prendre le virage de la voiture électrique Un ambitieux projet d’électrification du stationnement de la ville a été accepté par le Conseil communal. En tout, 115 bornes pour voitures électriques doivent être installées sur le domaine public et dans différents parkings, dont le futur souterrain de la place d’Armes. Erwan Le Bec

Yverdon parle depuis des lustres de ses programmes de mixte énergétique et de voitures électriques. En 2012 déjà, une voiture alimentée par la force du vent était présentée par le projet éolien du Mollendruz dont Yverdon est actionnaire. © Jean-Paul Guinnard VQH

Yverdon est, à sa connaissance, désormais l’une des rares villes de Suisse romande à se lancer dans une «stratégie d’électromobilité» propre et globale. Un crédit de 1 million de francs a été accepté jeudi soir par le Conseil, toutefois divisé, visant à s’équiper des infrastructures et d’un programme complet d’ici à 2024 déjà. Concrètement, le Service des énergies de la Ville va implanter quelque 115 bornes sur l’espace public et privé destinées aux voitures électriques. Ce qui comprend tout le réseau du futur parking souterrain de 1000 véhicules de la future place d’Armes et le parking mutualisé d’Y-Parc.

C’est ambitieux, et le municipal des Énergies Pierre Dessemontet ne s’en cache pas. À l’heure actuelle, quelque 0,47% du parc automobile de l’agglomération est électrique. Moitié moins que Nyon (où une étude a également été lancée) ou Renens selon les chiffres 2018. Yverdon s’attend à passer à 27% de voitures électriques à l’horizon 2030. «L’électrification des véhicules aura lieu dans la prochaine décennie, on en est convaincu. Sinon, on évitera évidemment de se retrouver avec des bornes fantômes un peu partout», jure l’édile.

Occuper le terrain avant les autres

Le but? Positionner les Services industriels yverdonnois comme l’acteur en la matière de la place: vendre du courant de recharge rapide (on parle dans ces cas du double du prix de l’ampère ordinaire), occuper le terrain face à la concurrence privée, ou encore justifier les importants investissements consentis depuis le début de la législature dans le renouvellement du cadastre souterrain.

Une approche pilote promet également d’être intéressante du côté d’Y-Parc. Face au courant renouvelable fluctuant de demain, l’idée est d’utiliser le courant des voitures des pendulaires stationnées en journée pour limiter les pics de consommation, tout en les rechargeant, au solaire et à bas coût. Un parking dont l’extension est pour rappel attaqué par l’ATE.

«En vue de la libéralisation de l’électricité, la Ville a décidé il y a plusieurs années de ne plus avoir un simple service qui fait tourner son monopole. Il faut l’assumer, même si ce n’est pas là qu’il faut s’attendre à d’importants bénéfices. On doit s’intéresser à de nouveaux domaines», note l’édile.

Rôle du service public?

Justement. Au Conseil, l’absence de business plan détaillé a été critiquée par la Commission des finances. Pierrette Roulet-Grin (PLR), qui roule précise-t-elle avec un véhicule hybride, s’inquiète pour sa part de la concurrence faite au secteur privé. «Une trentaine de bornes existent déjà, le privé a une forte avance sur le domaine et se ravitaille déjà en courant auprès de la Ville». Elle n’a pas été suivie par son parti qui relève la contribution à la transition énergétique. Un service au public qui se justifie par les emplacements stratégiques visés par la Ville, note le PLR. Les Verts, déplorant que la flotte de la Ville n’ait pas pris ce tournant, ont rappelé que l’ensemble des mesures devaient monter à plus de 4 millions et que ce premier volet prioritaire se justifiait.

