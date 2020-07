Transports publics – Yverdon veut repenser son réseau de bus Davantage de bus, d’arrêts, des horaires prolongés? La Municipalité lance une démarche participative auprès des usagers en quête d’améliorations. Frédéric Ravussin

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un plan directeur communal des transports publics. Jean-Paul Guinnard

Toucher au réseau de bus, c’est l’assurance de déclencher un embouteillage de réactions de la part des usagers. Surtout quand les modifications impliquent la suppression d’arrêts, même si c’est pour en recréer tout autant un peu plus loin. Yverdon en a fait l’expérience l’été dernier quand elle a fait détourner une de ses cinq lignes pour desservir le nouveau Collège des Rives. La Ville lance une démarche participative visant à repenser l’ensemble du réseau en repartant des besoins des utilisateurs.

«On en avait déjà parlé à la Municipalité avant les changements de l’été passé, parce que nous sommes conscients qu’un potentiel d’améliorations existe», souligne la municipale chargée de la Mobilité, Valérie Jaggi. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un plan directeur communal des transports publics. Une ligne figure du reste sur le plan des investissements à cet effet.

Faute de ressources suffisantes à l’interne, les autorités ont confié la mise en place de cette démarche participative à la société Mobil’homme, un bureau basé à Lausanne. Pour y participer, il suffit de se brancher dès ce mardi (et pour plusieurs mois) sur le site internet www.avis-bus-y.com ou d’appeler le 076 718 50 28. Les habitants peuvent alors faire part de leurs propositions concernant la structure du réseau, les horaires de la desserte, l’accès à l’information, le confort et la sécurité, la tarification et les billets. Même demander la gratuité des bus urbains pour certaines catégories de passagers ou à certaines heures? «Nous sommes ouverts à tout, il faudra ensuite voir quelle implication aurait concrètement leur mise en œuvre», répond la municipale.

Dans le courant de l’été, des groupes de discussion seront organisés avec les habitants des différents quartiers sur le même sujet. La synthèse de l’ensemble servira de base de travail aux experts et à Travys, la société qui exploite le réseau, pour l’élaboration du plan directeur et de la planification du réseau de transports publics à l’avenir.